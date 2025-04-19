У Німеччині повідомили, хто буде ухвалювати рішення щодо Taurus для України

Taurus. / © Associated Press

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Рішення про можливе відправлення далекобійних ракет Taurus до України ухвалюватиме майбутній канцлер Фрідріх Мерц.

Про це заявив прем’єр-міністр Баварії і лідер ХСС Маркус Зьодер, повідомляє n-tv.

"Це буде вирішувати новий канцлер", - наголосив прем’єр Баварії.

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Водночас він вказав на обмеженість ресурсів німецьких ВПС. Саме тому, каже політик, “перш за все, нам потрібно якомога більше Taurus для нас самих”.

Зьодер назвав ракети Taurus "найкращою зброєю, яку ми маємо", а також додав, що "навіть росіяни поважають її".

Нагадаємо, речниці МЗС РФ Марія Захарова істерично заявила, що Німеччина буде вважатися учасницею бойових дій. Вона згадала, що майбутній канцлер Фрідріх Мерц називав ймовірною ціллю для німецьких ракет Taurus Кримський міст.

Дата публікації 19:34, 14.04.25 Кількість переглядів 371 Це змінить хід війни! Україна отримає Тауруси?! Екстрені заяви в ЄС!