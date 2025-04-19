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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
1 хв

У Німеччині повідомили, хто буде ухвалювати рішення щодо Taurus для України

Політик називає цю зброю “найкращою”.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Taurus.

Taurus. / © Associated Press

Рішення про можливе відправлення далекобійних ракет Taurus до України ухвалюватиме майбутній канцлер Фрідріх Мерц.

Про це заявив прем’єр-міністр Баварії і лідер ХСС Маркус Зьодер, повідомляє n-tv.

"Це буде вирішувати новий канцлер", - наголосив прем’єр Баварії.

Водночас він вказав на обмеженість ресурсів німецьких ВПС. Саме тому, каже політик, “перш за все, нам потрібно якомога більше Taurus для нас самих”.

Зьодер назвав ракети Taurus "найкращою зброєю, яку ми маємо", а також додав, що "навіть росіяни поважають її".

Нагадаємо, речниці МЗС РФ Марія Захарова істерично заявила, що Німеччина буде вважатися учасницею бойових дій. Вона згадала, що майбутній канцлер Фрідріх Мерц називав ймовірною ціллю для німецьких ракет Taurus Кримський міст.

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Дата публікації
Кількість переглядів
178
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