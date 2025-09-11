У Німеччині пролунала повітряна тривога: в чому річ (відео)

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Німеччині вранці 11 вересня лунала повітряна тривога у межах тестування системи оповіщення. Через це було тимчасово перервано засідання Бундестагу.

Про це пише BILD та свідчать відео з соцмереж.

Об 11:00 у Німеччині відбулася загальнонаціональна перевірка систем оповіщення. Жителі країни отримали на свої смартфони гучні тестові повідомлення, а в багатьох містах пролунали сирени повітряної тривоги.

Реклама

За даними Berlin.dе, 11 вересня у Берліні увімкнули понад 200 сирен, встановлених за останні роки. Офіційні сирени у німецькій столиці пролунали вперше більш ніж за 30 років.

Такі навчання відбуваються щороку в межах Дня оповіщення, який традиційно проводиться у другий четвер вересня. Мета — переконатися, що системи працюють без збоїв і здатні швидко попередити населення у разі реальної небезпеки.

Повідомлення надсилаються всіма доступними каналами, і навіть телефони у беззвучному режимі відтворюють сигнал.

Екстрене сповіщення, яке надійшло на смартфон у Німеччині / © скриншот

Федеральне відомство із захисту населення та допомоги при катастрофах застерегло, що такі тривоги можуть налякати людей похилого віку чи тих, хто пережив воєнні події. Тому рекомендують завчасно пояснювати мету перевірки найвразливішим групам населення.

Реклама

Дата публікації 13:13, 11.09.25 Кількість переглядів 20 У Німеччині 11 вересня лунала повітряна тривога

Нагадаємо, в серпні стало відомо, що Росія використовує розвідувальні дрони над маршрутами транспортування військової допомоги Україні через схід Німеччини, щоб посилити свою диверсійну кампанію. За даними The New York Times, це викликає зростання занепокоєння серед військових чиновників США та Європи. Польоти дронів у Німеччині — це «пряме шпигунство», спрямоване на збирання інформації про постачання зброї, що може бути використана для майбутніх диверсій.

До слова, в кінці серпня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключив, що у країні можуть запровадити обов’язкову військову службу, зокрема й для жінок.