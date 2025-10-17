У Німеччині розпочали конфіскацію сотень мільйонів євро російського банку

Конфіскація 720 млн євро з російського банку в Німеччині / © УНІАН

Реклама

Федеральна прокуратура Німеччини ініціювала слухання справи в суді про конфіскацію 720 млн євро з рахунку російського банку, який перебуває під європейськими санкціями від 2022 році.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Дата слухань, які відбудуться у вищому земельному суді у Франкфурті-на-Майні, поки що не визначена.

Реклама

За інформацією суду, процедура конфіскації викликана порушенням заборони на розпорядження коштами, замороженими через агресивну війну Росії проти України: банк спробував вивести кошти, але операцію було відхилено.

Назва банку не розголошується.

У виданні нагадали, що раніше канцлер ФРН Фрідріх Мерц підтримав ідею використання заморожених активів Центробанку Росії для надання Україні безвідсоткових кредитів на загальну суму 140 млрд євро. Вони мають бути спрямовані виключно на фінансування військової допомоги.

У своєму виступі у парламенті очільник німецького уряду наголосив, що Україна погашатиме кредити лише після того, як Росія виплатить їй усі репарації.

Реклама

Минулого місяця високопоставлений чиновник Німеччини заявив, що Берлін відкритий для «нових, юридично обгрунтованих» планів щодо використання 172 млрд євро заморожених російських коштів для підтримки військових зусиль України».

Нагадаємо, Європейський Союз шукає механізми, які дозволять передати Україні хоча б частину заморожених російських активів.