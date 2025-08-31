ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
885
Час на прочитання
2 хв

У Німеччині штовхнули під потяг українську школярку: моторошні подробиці вбивства

У Німеччині трагічно загинула 16-річна українка — її штовхнув під вантажний поїзд 31-річний чоловік із психічним діагнозом.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Поліція Німеччини

Поліція Німеччини

У місті Фрідланд (Нижня Саксонія, Німеччина) триває розслідування трагічної загибелі 16-річної дівчини з України. За даними слідства, трагедія сталася 11 серпня, коли дівчину штовхнули під вантажний потяг, що мчав зі швидкістю близько 100 км/год.

Про це повідомляє німецьке видання Stern.

За даними прокуратури Геттінгена, підозрюваним є 31-річний громадянин Іраку. Одразу після інциденту він сам підійшов до поліцейських, які прибули на виклик через порушення громадського порядку. Чоловік привів їх до тіла підлітка й заявив, що випадково знайшов його на платформі. Тоді у поліції не виникло серйозних підозр, а тест показав 1,35 проміле алкоголю в його крові.

Проте вже наступного дня ситуація змінилася: агресивна поведінка затриманого у приймальнику призвела до його переведення у психіатричну клініку. Паралельно експерти виявили на плечі загиблої сліди сильного стискання, які належали підозрюваному. Це стало підставою для ордера на арешт за підозрою в ненавмисному вбивстві.

Жодного зв’язку між чоловіком і дівчиною не встановлено. Відомо, що підозрюваний раніше перебував під наглядом лікарів із діагнозом “параноїдальна шизофренія”. Також він неодноразово подавав клопотання про притулок у Німеччині, проте отримав відмову і мав бути депортований до Литви.

Трагедія шокувала громаду: у момент нападу дівчина розмовляла телефоном із дідусем, який почув її крик. Батьки одразу засумнівалися у версії про “нещасний випадок”.

Родина дівчини, яка втекла від війни у Маріуполі та знайшла прихисток у Тюрингії, тепер готується до похорону. Муніципалітет Фрідланда оголосив збір пожертв, аби полегшити фінансовий тягар. Станом на неділю вдалося зібрати понад 24 тисячі євро. Похорон відбудеться 18 вересня в Хайльбад-Хайлігенштадті.

Мер міста Маркус Яніцкі заявив, що громада у глибокому траурі. Сім’я дівчини подякувала за підтримку і висловила сподівання, що винний отримає справедливе покарання.

Раніше ТСН.ua розповідав про вбивство українки Ірини Заруцької, яку знайшли мертвою на станції легкорейкового транспорту в Північній Кароліні, США.

Дата публікації
Кількість переглядів
885
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie