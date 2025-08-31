У Німеччині штовхнули під потяг українську школярку: моторошні подробиці вбивства

Поліція Німеччини

У місті Фрідланд (Нижня Саксонія, Німеччина) триває розслідування трагічної загибелі 16-річної дівчини з України. За даними слідства, трагедія сталася 11 серпня, коли дівчину штовхнули під вантажний потяг, що мчав зі швидкістю близько 100 км/год.

Про це повідомляє німецьке видання Stern.

За даними прокуратури Геттінгена, підозрюваним є 31-річний громадянин Іраку. Одразу після інциденту він сам підійшов до поліцейських, які прибули на виклик через порушення громадського порядку. Чоловік привів їх до тіла підлітка й заявив, що випадково знайшов його на платформі. Тоді у поліції не виникло серйозних підозр, а тест показав 1,35 проміле алкоголю в його крові.

Проте вже наступного дня ситуація змінилася: агресивна поведінка затриманого у приймальнику призвела до його переведення у психіатричну клініку. Паралельно експерти виявили на плечі загиблої сліди сильного стискання, які належали підозрюваному. Це стало підставою для ордера на арешт за підозрою в ненавмисному вбивстві.

Жодного зв’язку між чоловіком і дівчиною не встановлено. Відомо, що підозрюваний раніше перебував під наглядом лікарів із діагнозом “параноїдальна шизофренія”. Також він неодноразово подавав клопотання про притулок у Німеччині, проте отримав відмову і мав бути депортований до Литви.

Трагедія шокувала громаду: у момент нападу дівчина розмовляла телефоном із дідусем, який почув її крик. Батьки одразу засумнівалися у версії про “нещасний випадок”.

Родина дівчини, яка втекла від війни у Маріуполі та знайшла прихисток у Тюрингії, тепер готується до похорону. Муніципалітет Фрідланда оголосив збір пожертв, аби полегшити фінансовий тягар. Станом на неділю вдалося зібрати понад 24 тисячі євро. Похорон відбудеться 18 вересня в Хайльбад-Хайлігенштадті.

Мер міста Маркус Яніцкі заявив, що громада у глибокому траурі. Сім’я дівчини подякувала за підтримку і висловила сподівання, що винний отримає справедливе покарання.

