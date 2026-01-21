У Німеччині спіймали російську шпигунку з паспортом України: що вона накоїла

Прапор Німеччини / © pixabay.com

У Берліні затримали жінку з подвійним — німецьким та українським — громадянством, яку підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Триває розслідування.

Про це повідомила Федеральна прокуратура Німеччини в Карлсруе, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Що відомо про справу

За даними слідства, підозрювана на ім’я Ілона В. передавала російській розвідці контактну та довідкову інформацію, зокрема пов’язану з війною в Україні. Також вона нібито підтримувала зв’язок із колишніми співробітниками Федерального міністерства оборони Німеччини, з якими була знайома особисто.

Того ж дня правоохоронці провели обшуки в її квартирі, а також у помешканнях ще двох фігурантів справи в землях Бранденбург, Рейнланд-Пфальц і Баварія. Водночас зазначається, що двоє інших підозрюваних наразі залишаються на свободі.

Слідство вважає, що жінка працювала на розвідувальну службу іноземної держави та збирала дані про учасників резонансних політичних заходів. Крім того, їй інкримінують передавання інформації про місця розташування виробників озброєння, випробування безпілотників і заплановані постачання дронів до України.

Після затримання підозрювану мали доправити до слідчого судді Федерального суду, який ухвалить рішення щодо запобіжного заходу.

Раніше у Швеції затримали чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь РФ. Він раніше працював зі збройними силами держави.

«Наразі розслідування вказує на те, що підозрюваний перебував у руках російської розвідки», — заявив старший прокурор Матс Льюнгквіст