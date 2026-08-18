У Німеччині судили трьох молодих українців - одного посадили: що вони накоїли

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У Німеччині судили трьох молодих україців у справі про підготовку диверсій на користь російської розвідки. Одного з них засудили, а двох інших — виправдали.

Про це пишуть BILD і dpa.

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Вищий регіональний суд Штутгарта призначив покарання у вигляді одного року та трьох місяців позбавлення волі для одного українця. На думку суду, цей чоловік організував відправку двох посилок з GPS-трекерами в межах Німеччини, і що він мав знати, що ці посилки могли бути використані для стеження за цілями для здійснення актів саботажу.

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Посилки з GPS-трекерами мали з’ясувати маршрути доставки української компанії «Нова пошта».

Слідство вважає, що пізніше за тими ж маршрутами планувалося надсилати посилки із вибухівкою. Вони повинні були вибухнути в Німеччині або під час перевезення по Україні і завдати якомога більшої шкоди. Метою таких атак, за версією звинувачення, було залякування населення.

Одним із головних питань процесу було, чи розуміли самі обвинувачені, що працюють на російську спецслужбу. На думку експертів, йдеться так званих «одноразових агентів» — виконавців, яких спецслужби використовують для окремих завдань, а потім кидають. Усі троє заперечували висунуті ним звинувачення.

Двох інших чоловіків, які пакували та відправляли посилки, було виправдано. Засуджений чоловік не повинен відбувати подальшого терміну ув’язнення, оскільки його покарання вже відбулося під час досудового ув’язнення.

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Нагадаємо, трьох українських чоловіків віком 22, 25 та 30 років було заарештовано у травні минулого року в Кельні та Констанці в Німеччині, а також у Швейцарії.

За словами прокурорів, наступним кроком було відправлення посилок із запальними пристроями, які мали спалахнути під час транспортування.

Ця справа нагадує інцидент 2024 року, коли авіавантажний пакет загорівся в логістичному центрі DHL у Лейпцигу. Співробітники служби безпеки вважають, що пакет був підкинутий туди від імені Росії.

Раніше цього місяця в аеропорту Лейпцига поблизу українського транспортного літака було виявлено безпілотник, оснащений вибухівкою та детонатором. Окремо один літак зіткнувся з невідомим невеликим літаючим об’єктом, який, на думку влади, міг бути другим безпілотником.

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