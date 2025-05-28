У Німеччині троє агентів РФ хотіли вбити українського ветерана: деталі справи

Поліція Німеччини / Фото ілюстративне / © Associated Press

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У Німеччині висунули звинувачення трьом чоловікам, яких підозрюють у шпигунстві на користь РФ за українцем з можливою метою його вбивства.

Про це передають німецькі видання Tagesschau і Bild.

За словами праоохороців, метою операції був колишній український військовий, який воював на фронті проти окупантів. Російська спецслужба доручила їм шпигувати за колишнім українським бійцем у Німеччині, можливо, з наміром його вбити.

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Змова передбачала зустріч із жертвою в кафе в центрі Франкфурта торік у червні, але він не з’явився після повідомлення від німецької влади.

«Шпигунська операція, ймовірно, слугувала для підготовки подальших розвідувальних операцій у Німеччині, можливо, включно з убивством цільової особи», — сказали прокурори.

За даними Федеральної прокуратури, обвинувачені — українець, вірменин і росіянин. Влада звинувачує їх у співпраці з іноземною розвідувальною службою в особливо серйозній справі. Повідомляється, що трьох підозрюваних звів разом вірменин, який завербував росіянина та українця — всі імена не розголошуються згідно з німецькими правилами конфіденційності.

Вірменин у травні 2024 року отримав від однієї з російських спецслужб завдання спостерігати за українцем, який боровся проти Росії після початку повномасштабної війни. Для цього він залучив двох спільників.

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Шпигуни планували зустрітися з українським військовим у кафе в центрі Франкфурта та зібрати про нього більше даних. Однак чоловік заздалегідь повідомив про загрозу поліції. Завдяки цьому зустріч не відбулася, а трьох підозрюваних затримали.

Раніше в Польщі затримали українця, який збирав інформацію для російської розвідки.