Бундестаг / © Associated Press

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Німецький парламент ухвалив федеральний бюджет на 2027 рік, який передбачає 11,612 млрд євро на підтримку України у сферах безпеки, оборони та стабілізації.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Законопроєкт про федеральний бюджет підтримали в третьому читанні. З урахуванням поправок, внесених парламентом, загальний обсяг видатків становитиме 555,94 млрд євро. Це на 31,4 млрд євро більше, ніж у 2026 році.

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Обсяг чистих нових запозичень запланований на рівні 122,97 млрд євро, а на інвестиції передбачили 61,85 млрд євро.

Водночас оборонні видатки Німеччини з урахуванням коштів спеціального фонду Бундесверу зростуть зі 108,2 млрд євро у 2026 році до приблизно 139,4 млрд євро у 2027-му. Це стане новим рекордним показником від завершення Холодної війни.

Кошти на підтримку України закладені в окрему бюджетну статтю — «Зміцнення спроможностей держав, які зазнали нападу з порушенням міжнародного права, у сфері безпеки, оборони та стабілізації». На 2027 рік за нею передбачено 11,612 млрд євро. Для порівняння, у 2026 році обсяг фінансування становить 11,547 млрд євро.

Основним розпорядником цих коштів буде федеральне Міністерство оборони Німеччини. Понад 9 млрд євро спрямують безпосередньо на підтримку України через Міноборони ФРН. Ще близько 1,15 млрд євро передбачено для поповнення запасів Бундесверу після передавання озброєння, а майже 649 млн євро — для внесків до Європейського фонду миру, який підтримує Україну.

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Крім того, бюджет передбачає можливість взяття фінансових зобов’язань на наступні роки на загальну суму майже 8,7 млрд євро. Це дозволить федеральному уряду вже у 2027 році укладати контракти в межах допомоги Україні, навіть якщо їх фінансування відбуватиметься в наступних бюджетних періодах.

Раніше повідомлялося, що Німеччина виступила з ініціативою обмежувати доступ до коштів бюджету Європейського Союзу для держав, які відмовляються долучатися до підтримки України.

Ми раніше інформували, що лідерка ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Аліса Вайдель, яка є відомою прихильницею Росії, видала порцію кремлівських пропагандистських наративів про війну в Україні та її причини.

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