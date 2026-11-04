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У Німеччині українку затримали та підозрюють у вбивстві дитини: подробиці
Українку затримали в Німеччині за підозрою у тяжкому злочині.
В одному з готелів німецького Мюнхена правоохоронці затримали громадянку України, яку підозрюють у вбивстві дитини.
Про це повідомило Генеральне консульство України в Мюнхені у відповіді на запит «Радіо Свобода».
Українські дипломати отримали офіційне підтвердження інциденту після звернення до мюнхенської поліції.
«Отримано підтвердження факту затримання громадянки України в одному з готелей Мюнхена. Попередньо вона підозрюється у вбивстві дитини», — зазначили в консульському відомстві.
Наразі матеріали справи вже передали до суду. Засідання з її розгляду має відбутися завтра.
Нагадаємо, в Австрії жорстоко вбили 35-річну українку, яка втекла від війни разом із двома доньками.