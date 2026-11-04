У Німеччині українку затримали та підозрюють у вбивстві дитини: подробиці

Поліція Німеччини / © Associated Press

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В одному з готелів німецького Мюнхена правоохоронці затримали громадянку України, яку підозрюють у вбивстві дитини.

Про це повідомило Генеральне консульство України в Мюнхені у відповіді на запит «Радіо Свобода».

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Українські дипломати отримали офіційне підтвердження інциденту після звернення до мюнхенської поліції.

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«Отримано підтвердження факту затримання громадянки України в одному з готелей Мюнхена. Попередньо вона підозрюється у вбивстві дитини», — зазначили в консульському відомстві.

Наразі матеріали справи вже передали до суду. Засідання з її розгляду має відбутися завтра.

Нагадаємо, в Австрії жорстоко вбили 35-річну українку, яка втекла від війни разом із двома доньками.

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