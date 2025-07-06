У Німеччині українці потрапили у ДТП, загинула дворічна дитина (фото)

Наслідки ДТП у Німеччині / © Andreas Eickhoff

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У Німеччині неподалік Штукенброк-Сенне сталася трагічна аварія за участі українців. Під час ДТП загинула дворічна дитина, інші члени родини отримали поранення.

Про це повідомляє видання BILD та Westfälische Nachrichten.

Повідомляється, що ДТП сталося на автомагістралі А33 поблизу за участі п’ятьох українців — 34-річного водія, його 26-річної пасажирки та трьох дітей: двох дворічних дівчаток і шестирічної дитини. Під час руху водій Peugeot раптово змінив смугу руху з правої на ліву, не помітивши наближення Opel, яким керував 24-річний чоловік з Боргентрайха.

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Внаслідок зіткнення Peugeot отримав значні пошкодження. В аварії одна з дворічних дівчаток отримала тяжкі травми, від яких пізніше померла в лікарні. Інша дворічна дитина була тяжко травмована, а шестирічна дівчинка отримала легкі поранення. Водій і пасажирка отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

Також під час аварії постраждав третій автомобіль — Volkswagen Crafter, водій якого, 48-річний чоловік, залишився неушкодженим.

Наслідки ДТП у Німеччині / © Andreas Eickhoff

© Andreas Eickhoff

Через ДТП рух трасою А33 був повністю перекритий на понад шість годин, що спричинило значні затори в районі аварії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Угорщині у ДТП потрапив автобус з дитячим ансамблем зі Львова. Внаслідок аварії постраждала 21 особа, серед яких четверо — у тяжкому стані.

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