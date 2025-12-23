У Німеччині українця підозрюють у підготовці диверсій на залізниці: що відомо

Поліція Німеччини (ілюстративне фото)

Німеччина взяла під варту громадянина України, якого підозрюють в організації серії диверсій на замовлення російських спецслужб. Чоловіка екстрадували зі Швейцарії через сім місяців після його арешту.

Про це повідомляє Welt із посиланням на дані слідства.

За версією Генеральної прокуратури Німеччини, обвинувачений разом із двома спільниками готував масштабні акції на залізниці. План полягав у здійсненні підпалів та вибухів під час вантажних перевезень територією країни.

Зазначається, що зловмисники планували відправляти з Німеччини нібито до України посилки, всередині яких були замасковані вибухові або запальні пристрої. Ці пакунки мали спрацьовувати безпосередньо під час транспортування залізницею.

Слідство встановило, що підготовка до злочинів перейшла у практичну фазу ще навесні. У березні один із учасників групи відправив з Кельна дві «пробні» посилки, оснащені GPS-трекерами, щоб перевірити маршрут та логістику. У травні організатора диверсійної мережі затримали у швейцарському кантоні Тургау. Тоді ж у німецьких містах Кельн та Констанц правоохоронці затримали двох його спільників (також громадян України).

Розслідування показало, що замовники цих диверсій мають безпосередній зв’язок із Російською Федерацією. Метою атак було дестабілізувати логістичні ланцюжки Німеччини та перешкодити перевезенням. Наразі всі троє фігурантів перебувають під вартою. Організатора групи днями доставили до Карлсруе, де слідчий суддя Федерального суду Німеччини обрав йому запобіжний захід.

Нагадаємо, Окружний суд у Варшаві видав європейський ордер на арешт двох підозрюваних у диверсіях на залізниці, які виїхали до Білорусі.

Як повідомлялося раніше, диверсії на залізничних коліях в Польщі сталися 15 та 17 листопада.

Також раніше ми писали, що Telegram-канали з пошуку роботи хочуть перетворити українських підлітків на терористів.