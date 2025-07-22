У Німеччині урядовий літак здійснив аварійне приземлення – що трапилось

Airbus A319 / © Bild

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Увечері напередодні в аеропорту Лейпциг/Галле здійснив вимушену посадку один із літаків, що належить до урядового флоту Німеччини. Повітряне судно типу Airbus A319, яке експлуатується Бундесвером, змушене було перервати політ через технічну несправність.

Про це пише видання BILD.

Як повідомляють офіційні джерела, літак повертався з Берліна до Кельна, де розташована його база. Невдовзі після зльоту бортова система виявила несправність — в кабіні екіпажу загорівся попереджувальний сигнал. Щоб не наражати літак на ризик, командир прийняв рішення приземлитися на найближчому аеродромі.

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Важливо, що під час інциденту пасажирів на борту не було. Раніше того ж дня на цьому ж літаку міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добриндт разом із делегацією вилетів з польсько-білоруського кордону до Берліна. Після прибуття до столиці Німеччини урядовці залишили повітряне судно.

Повідомляється, що наразі технічні спеціалісти проводять ретельну перевірку літака. Результати діагностики покажуть, чи потребує він ремонту, чи зможе повернутися до експлуатації без втручань.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у столиці Бангладеш винищувач ВПС країни F-7 впав на будівлю школи Milestone School and College у районі Уттара, спричинивши пожежу. Загинуло 19 людей, зокрема пілот, 164 постраждали. Серед поранених були діти. Понад 50 осіб госпіталізовано з опіками.