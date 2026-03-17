У Німеччині вбили 19-річну українку: що відомо про підозрюваного (фото)

Жорстоке вбивство українки в Німеччині

У німецькому місті Мангайм сталася резонансна трагедія. У лісі Кеферталь виявили тіло 19-річної дівчини з України. У вбивстві підозрюють її 17-річного знайомого, громадянина Сирії.

Про це пише NIUS .

Тіло дівчини знайшли вранці 13 березня. За даними слідства, воно було частково приховане гілками та листям. Правоохоронці швидко встановили, що йдеться про насильницьку смерть.

Підозрюваного затримали того ж дня неподалік місця злочину. Суд видав ордер на його арешт за підозрою у вбивстві.

Ким є підозрюваний у вбивстві українки

Поліція затримала 17-річного сирійця, з яким у дівчини були стосунки.

19-річну українку знайшли мертвою у лісі в Мангаймі, підозрюваний — її хлопець, якого раніше звинувачували в насильстві / Фото: NIUS

За інформацією прокуратури, напередодні ввечері пара зустрілася в центрі міста, після чого вирушила до лісу. Близько півночі хлопець нібито жорстоко побив дівчину руками та, ймовірно, вдарив палицею, від чого вона померла.

Слідчі зазначають, що це був не перший випадок насильства. За два тижні до трагедії хлопець уже нападав на дівчину. Він завдав їй ударів по обличчю. Тоді було подано заяву до поліції.

За даними ЗМІ, дівчина планувала офіційно поскаржитися на нападника, однак не встигла. Її вбили за день до призначеного візиту до правоохоронців.

Що відомо про загиблу дівчину з України

Відомо, що загибла приїхала до Німеччини 2022 року разом з родиною. За попередніми даними, мотивом злочину могли стати ревнощі та конфлікти у стосунках.

Наразі слідство триває. Правоохоронці з’ясовують усі обставини вбивства.

