У Німеччині вбили відому письменницю: кар’єру вона розпочинала в Україні

У Гамбурзі знайшли мертвою відому німецьку письменницю Александру Фреліх. Тіло знайшов її син у її плавучому будинку на березі річки Ельба.

Про це повідомляє The Guardian.

Письменницю знайшов її син. Місцеві правоохоронці повідомили, що після ретельного аналізу доказів слідчі встановили, що смерть Фреліх стала наслідком насильства. Зараз триває розслідування, яке веде спеціальна група з боротьби з вбивствами. Попередньо встановлено, що письменниця померла між північчю та 5:30 ранку. Поліція звертається до свідків, які могли бачити підозрілу активність навколо її плавучого будинку, однак наразі немає конкретних підозрюваних.

Що про неї відомо

Александра Фреліх розпочала свою кар’єру як журналістка в Україні, де вона заснувала жіночий журнал і згодом стала фрилансеркою. 2012 року вона випустила свій дебютний роман «My Russian Mother-in-Law and Other Catastrophes», який став бестселером. Цей твір отримав визнання завдяки сатиричному погляду на взаємини між Сходом і Заходом. Після цього Фреліх опублікувала ще кілька успішних книжок, як-от «Death Is a Certainty» і «Skeletons in the Closet».

