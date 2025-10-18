У Німеччині вчать людей ховатися від вибухів і складати “тривожну валізку”

У Німеччині готують населення до війни / © УНІАН

Реклама

Федеральне відомство Німеччини із захисту населення та надання допомоги при катастрофах (BBK) опублікувало оновлену брошуру «Vorsorgen für Krisen und Katastrophen» («Підготовка до криз та катастроф»), яка містить революційні для країни рекомендації. Вперше за історію існування цього документа до нього були додані поради, що стосуються дій громадян у разі війни — вибухів та повномасштабних кризових ситуацій.

Оновлений 40-сторінковий посібник вже опублікований на сайті відомства та активно розповсюджується серед населення.

10-денна автономія: запаси їжі та «тривожна валізка»

Новий посібник приділяє особливу увагу самозабезпеченню громадян на випадок, коли державні служби допомоги не зможуть оперативно дістатися до всіх постраждалих районів.

Реклама

«Усі домогосподарства повинні мати можливість забезпечити себе на 10 днів, якщо це можливо. Це включає забезпечення водою, їжею, медичною допомогою та засобами гігієни у разі надзвичайної ситуації. Проте навіть запас на три дні є дуже корисним», — зазначено в документі.

Брошура детально описує, як підготувати запаси продовольства та води, які ліки та засоби гігієни повинні бути в домашній аптечці. Крім того, додано інструкції щодо підготовки «тривожної валізи» з чітко визначеним переліком речей, необхідних для евакуації або перебування в укритті.

Для людей з інвалідністю та особливими потребами розроблені спеціальні рекомендації. Вони включають підготовку запасних батарейок для слухових апаратів, додаткових ліків, а також планування дій на випадок, якщо номери екстрених служб 110 (поліція) та 112 (пожежна/медична допомога) будуть недоступні.

Обкладинка посібника BBK «Підготовка до криз та катастроф»

Інструкція для укриття: захист від вибухів та уламків

Однією з найбільш помітних і нових частин документа є інструкція щодо правильного вибору укриття на випадок вибухів та повітряних атак, внаслідок яких можуть утворитися небезпечні уламки та осколки скла.

Реклама

Оскільки більшість будівель у Німеччині є фундаментальними, BBK рекомендує ховатися у внутрішніх приміщеннях з мінімальною кількістю зовнішніх стін, дверей і без вікон.

Рекомендовані місця для укриття:

Підвали без вікон — вважаються оптимальним варіантом для захисту.

Внутрішні приміщення — якщо підвалу немає, підійдуть сходові клітки, ванні кімнати або коридори в центрі будинку.

Громадські місця — підземні гаражі, станції метро, музеї.

Категорично заборонено використовувати мансардні приміщення, оскільки дах не забезпечує достатнього захисту від ударних хвиль та уламків. Крім того, у кризових ситуаціях громадянам заборонено користуватися ліфтами.

Брошура також детально пояснює значення різних сигналів сирени, яке аварійно-рятувальне спорядження необхідно мати для швидкої втечі, а також містить контрольний список підготовки з інструкціями щодо надання першої допомоги, наприклад, як правильно накласти тугу пов’язку для порятунку життя.

Реклама

Влада Німеччини підкреслює, що будь-яка попередня підготовка є цінною. Навіть мінімальний запас на три дні може значно допомогти, і громадянам радять поступово нарощувати свої запаси та навички.

Нагадаємо, на тлі інцидентів з дронами, що почастішали в повітряному просторі ЄС Німеччина посилює захист неба. Поліція розгортає лазерну зброю для боротьби з дронами, а аеропорт Мюнхена готує 3000 розкладачок для пасажирів.