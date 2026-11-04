У Німеччині відкрили Центр повернення українців: скільки чоловіків подало заяви за пів року

Скільки українців планує повернутися з Німеччини: тривожна статистика берлінського Unity Hub / © Getty Images

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У Німеччині консультаційний центр Unity Hub Berlin, створений для підтримки українців, за пів року отримав лше три запити від чоловіків призовного віку щодо можливого повернення в Україну.

Про це пише німецьке видання Rheinische Post, дані якого наводить Welt.

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Згідно з інформацією, наданою посольством України, з моменту відкриття центру у квітні цього року було зареєстровано «приблизно 60 запитів щодо можливостей повернення до України». Ці запити були «переважно запитами на інформацію та консультації».

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Найбільший інтерес виявили громадяни пенсійного віку. За даними центру, переважна більшість заявників розглядають можливість повернення лише після остаточного завершення бойових дій та стабілізації безпекової ситуації в Україні.

І лише три запити надійшли від чоловіків призовного віку.

У виданні зауважують, що небажання українців їхати на Батьківщину не є новим явищем. Це демонструють дослідження, проведені агентством ЄС щодо становища українських біженців у Німеччині. Згідно зі звітом Агентства Європейського Союзу з питань шукачів притулку (EUAA) від березня 2026 року, лише близько 20 відсотків українців, опитаних у Німеччині у 2025/26 році, були схильні до повернення в Україну.

Серед тих, кому понад 65 років, цей показник становив 40 відсотків, тоді як серед людей віком від 18 до 44 років — 17 відсотків. Статус зайнятості також відіграє певну роль: серед тих, хто працював у Німеччині, лише 13 відсотків хотіли повернутися.

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Нагадаємо, а офіційними даними, у Німеччині проживає понад 1,3 млн українців, які отримали тимчасовий захист, у тому числі понад 265 тисяч чоловіків призовного віку віком від 23 до 60 років.

Центр єдності українців у Берліні відкрився 15 квітня. Це спільний проєкт України та Німеччини.

Раніше повідомлялося, що Німеччина посилила правила для українських біженців.

Нагадаємо, Євросоюз подовжив тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Водночас рішення передбачає нові умови для військовозобов’язаних чоловіків-українців.

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