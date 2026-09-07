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У Німеччині вперше після Другої світової перемогли ультраправі: що це означає для України
Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу на виборах у Саксонії-Ангальт, більш ніж удвічі випередивши партію канцлера Фрідріха Мерца, а серед її програмних цілей — скорочення підтримки України та відновлення зв'язків із Росією.
У Німеччині ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) здобула історичну перемогу на земельних виборах у Саксонії-Ангальт.
Про це пише Reuters.
За попередніми результатами, AfD отримала близько 44% голосів. Це більш ніж удвічі перевищує результат Християнсько-демократичного союзу канцлера Фрідріха Мерца, який набрав близько 18%.
Такий результат став першою від часів Другої світової війни перемогою ультраправої сили на виборах земельного рівня в Німеччині.
Водночас перемога на виборах ще не означає, що AfD очолить уряд Саксонії-Ангальт. Підрахунок голосів триває, і наразі незрозуміло, чи отримає партія достатньо мандатів для самостійного формування уряду. Основні німецькі партії досі відмовляються створювати з нею коаліції.
Чому результат важливий для України
Політична програма AfD передбачає різке обмеження імміграції, відновлення тісніших відносин із Росією та скорочення допомоги Україні. У разі отримання реальної влади в землі партія розглядає свій успіх як плацдарм для боротьби за федеральну владу 2029 року.
Лідер AfD у Саксонії-Ангальт Ульріх Зігмунд після оголошення результатів назвав їх історичними та заявив, що виборці вимагають політичних змін.
Результат став серйозним ударом і для канцлера Фрідріха Мерца. За опитуванням ARD, 87% виборців землі були незадоволені роботою федерального уряду. Reuters зазначає, що AfD також уже вийшла на перше місце у деяких загальнонаціональних опитуваннях.
Відділення AfD у Саксонії-Ангальт німецька внутрішня розвідка класифікує як правоекстремістське. Сама партія звинувачення в екстремізмі відкидає.
Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про "початок справжньої війни" з Німеччиною: що сталося