У Німеччині вперше після Другої світової перемогли ультраправі: що це означає для України

Прапор Німеччини / © pexels.com

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У Німеччині ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) здобула історичну перемогу на земельних виборах у Саксонії-Ангальт.

Про це пише Reuters.

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За попередніми результатами, AfD отримала близько 44% голосів. Це більш ніж удвічі перевищує результат Християнсько-демократичного союзу канцлера Фрідріха Мерца, який набрав близько 18%.

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Такий результат став першою від часів Другої світової війни перемогою ультраправої сили на виборах земельного рівня в Німеччині.

Водночас перемога на виборах ще не означає, що AfD очолить уряд Саксонії-Ангальт. Підрахунок голосів триває, і наразі незрозуміло, чи отримає партія достатньо мандатів для самостійного формування уряду. Основні німецькі партії досі відмовляються створювати з нею коаліції.

Чому результат важливий для України

Політична програма AfD передбачає різке обмеження імміграції, відновлення тісніших відносин із Росією та скорочення допомоги Україні. У разі отримання реальної влади в землі партія розглядає свій успіх як плацдарм для боротьби за федеральну владу 2029 року.

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Лідер AfD у Саксонії-Ангальт Ульріх Зігмунд після оголошення результатів назвав їх історичними та заявив, що виборці вимагають політичних змін.

Результат став серйозним ударом і для канцлера Фрідріха Мерца. За опитуванням ARD, 87% виборців землі були незадоволені роботою федерального уряду. Reuters зазначає, що AfD також уже вийшла на перше місце у деяких загальнонаціональних опитуваннях.

Відділення AfD у Саксонії-Ангальт німецька внутрішня розвідка класифікує як правоекстремістське. Сама партія звинувачення в екстремізмі відкидає.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про "початок справжньої війни" з Німеччиною: що сталося

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