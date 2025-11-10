Валерій Залужний / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Німецькі слідчі вважають, що група українців, які нібито підірвали газопроводи «Північного потоку» у Балтійському морі, діяла під керівництвом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

«Німецька поліція, прокуратура та інші особи, знайомі з тонкощами справи, розробили, як вони стверджують, „чітку картину того, як елітний український військовий підрозділ здійснив атаки під безпосереднім керівництвом тодішнього Верховного головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного“, — зазначають журналісти.

Реклама

Як пише WSJ, ключовим доказом стала зерниста чорно-біла фотографія, зроблена німецькою швидкісною камерою. На знімку було видно обличчя українського глибоководного водолаза. Поліція використала програму для розпізнавання облич і виявила його профілі в соцмережах та на професійних сайтах, що привело до інших підозрюваних у справі, заявили джерела видання.

Українського водолаза, якого відстежили в Польщі, пізніше доправили до України на чорному BMW з дипломатичними номерами. За кермом, за даними джерел WSJ, був український військовий аташе у Варшаві.

Детективи отримали копію його паспорта зі справжнім ім’ям і датою народження. Виявилося, що це Сергій Кузнєцов, 46-річний ветеран Служби безпеки України. Він приєднався до спецпідрозділу в перший день повномасштабного вторгнення Росії та командував підрозділом протиповітряної оборони під час боїв за Київ на початку війни, пише WSJ.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року сейсмічні станції в Данії, Швеції та Німеччині зареєстрували слабкі підземні поштовхи. У цей же час співробітники компанії-оператора газопроводу Nord Stream зафіксували різке падіння тиску у 1200-кілометровій газовій трубі, що з’єднує Росію та Німеччину. Згодом стало зрозуміло, що на трьох із чотирьох ниток газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2» сталися вибухи, внаслідок чого було зруйновано центральний елемент енергетичної інфраструктури Німеччини та Європи.

Реклама

У Польщі наприкінці вересня затримали українця — Володимира Журавльова, якого підозрюють у причетності до підриву «Північних потоків».

Також стало відомо, що в Італії теж затримали українця, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2». Його готують до екстрадиції до Німеччини.