У Німеччині викрили масштабну схему постачання для російської оборонки: деталі розслідування

У ракетах Х-101, в Shahed-136 знаходять іноземні компоненти / © Telegram / Андрій Єрмак

Німецькі правоохоронці припинили діяльність потужної мережі, яка роками обходила санкції та постачала європейські технології подвійного призначення для російського військово-промислового комплексу. Організатором схеми виявився 39-річний бізнесмен Нікіта С., якого затримали в готелі міста Любек після чотирьох років розслідування.

Про це йдеться у спільному розслідуванні видань POLITICO та BILD, які отримали доступ до секретних матеріалів німецької прокуратури та Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND).

16 тисяч вантажів для Кремля: як працювала схема

За даними слідства, масштаб оборудки вражає: мережа встигла переправити до Росії близько 16 000 партій товарів на суму понад 30 мільйонів євро.

Центром нелегального бізнесу стала німецька торговельна компанія Global Trade (базується в Любеку). До початку повномасштабного вторгнення вона торгувала з РФ офіційно, але після посилення санкцій навесні 2022 року її очолив Нікіта С., перетворивши підприємство на європейський закупівельний філіал Москви.

Як маскували поставки: на папері замовлення оформлювалися від німецької компанії, а європейські постачальники навіть не підозрювали, куди йде товар. Насправді ж співробітники підсанкційної російської компанії «Коловрат» (вона ж Siderius) таємно заходили в корпоративні пошти німецької Global Trade під вигаданими німецькими іменами й самі вели переговори з постачальниками по всій Європі.

Внутрішні листування зловмисників свідчать про цинічний та рутинний характер обходу санкцій:

«Зроби так, щоб усе виглядало чисто. Жодної згадки про Росію», — писав Нікіта С. своєму спільнику.

«Приберіть усі документи з коробок перед відправкою», — йшлося в інших інструкціях з логістики.

«Товар потрібен у підсанкційній країні», — прямо зазначали учасники схеми.

Маршрут через Туреччину та зв’язок із ядерною зброєю РФ

Оскільки прямий експорт до РФ став неможливим, мережа створила ланцюжок фірм-прокладок. Головним транзитним хабом виступала турецька компанія MR Global. Товари з ЄС доставлялися в Туреччину, а вже за 5–10 днів опинялися в Росії. Для прикриття також використовувалися фіктивні німецькі фірми без реального штату (наприклад, ER Industriebedarf та Amtech Solutions).

Що саме постачали окупантам?

Номенклатура включала мікроконтролери, датчики, перетворювачі, осцилографи, підшипники та механічні деталі. Поодинці ці товари здавалися цивільними, але слідство довело, що це продукція подвійного призначення, необхідна російському ВПК.

Слідчим вдалося зафіксувати конкретні пункти призначення європейської електроніки в РФ:

Всеросійський науково-дослідний інститут автоматики (ВНДІА) — провідна установа, пов’язана з ядерною програмою Росії.

Компоненти для опріснювальних установок, які, за даними розвідки BND, призначалися для російських атомних підводних човнів.

Спецоперація BND та затримання

Викрити глибоко законспіровану мережу допомогла німецька зовнішня розвідка (BND). Спецслужбі вдалося зламати внутрішні сервери російського «Коловрата» й отримати доступ до замовлень, інвойсів та чатів зловмисників. Оскільки дані розвідки не можна прямо використовувати в суді, BND передала матеріали митникам та прокуратурі, які крок за кроком зіставили європейські експортні декларації з російськими даними про імпорт.

Нікіту С. затримали на початку 2026 року, коли він приїхав до Німеччини з Москви й зупинився в готелі Radisson Blu Senator. Одночасно з цим силовики провели обшуки на десятках об’єктів.

Наразі під вартою перебувають сам Нікіта С., а також його ключові спільники — Євген Р., Даніель А. та Борис М. Їм інкримінують систематичне порушення німецького Закону про зовнішню торгівлю та масштабний обхід санкцій у складі злочинного угруповання. Фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, під час останнього масованого удару по Києву, від якого загинули 24 людини, російська армія використала ракети, виготовлені державою-агресоркою цього року завдяки компонентам із США, Європи та Японії.

