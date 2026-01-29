У Німеччині заговорили про створення ядерної зброї: що відомо

Ядерна зброя (ілюстративне фото) / © Getty Images

Колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер заявив про необхідність створення спільного ядерного арсеналу Європейського Союзу. Свою позицію політик аргументував зміною безпекової ситуації та непевністю щодо подальших гарантій з боку США. Водночас експерти зазначають, що Німеччина технічно здатна розробити власну ядерну зброю за три роки.

Про це пише Bild.

Що відомо про заяву Фішера

Йошка Фішер заявив у коментарі Tagesspiegel, що ядерну зброю має створювати весь Євросоюз разом, а не Німеччина самостійно. Він категорично проти «німецької бомби», вважаючи, що через своє минуле Німеччина не повинна озброюватися поодинці.

«Європа повинна це зробити, бо гарантії безпеки Америки зараз невизначені. Німеччина ніколи більше не повинна діяти самостійно, ніколи. Нам потрібні наші європейські партнери», — підкреслив Фішер.

Також він визнав, що сучасні загрози змусили його переглянути погляди. Він заявив, що концепція роззброєння більше не є актуальною, а стримування «агресивного сусіда» можливе лише за допомогою сили.

«Я ніколи б не подумав, що скажу таке. Вся моя політична кар’єра вказувала на протилежне. Нам загрожують. Ми повинні захищатися. Занадто довго ми перебували під ілюзією нібито вічного миру в Європі», — зазначив ексміністр.

Політик також додав, що якби він був молодим сьогодні, то вступив би до лав Бундесверу.

Дискусія про німецьку ядерну програму

Як зазначає видання, поки Фішер пропонує загальноєвропейське рішення, у Німеччині посилюються дискусії щодо національного суверенітету. Гаральд Бірманн, президент Фонду Будинку історії в Бонні, в інтерв’ю Rheinische Post заявив, що питання ядерної зброї є фундаментальним для існування республіки.

«Ядерне питання лежить в основі національного суверенітету держави. Німеччина також повинна вирішити це питання», — вважає Бірманн.

За оцінками фахівців, Німеччина володіє необхідною технологічною базою для швидкого створення власного озброєння. Хімік-ядерник Райнер Моорманн, який десятиліттями працював у дослідницькому центрі Юліха, дав конкретний прогноз щодо термінів — Німеччина «зможе створити атомну бомбу протягом трьох років».

Нагадаємо, в четвер, 29 січня, німецький парламент ухвалив закон, покликаний захистити критичну інфраструктуру держави — енергомережі, водопостачання та лікарні — від фізичних атак, кіберзагроз і природних катастроф.

До слова, міжнародний режим контролю над ядерною зброєю переживає глибоку кризу. Ключові договори або втратили чинність, або більше не виконуються, а глобальна безпекова ситуація стрімко погіршується. На цьому тлі дедалі більше країн замислюються над створенням власної ядерної зброї, сумніваючись у надійності міжнародних гарантій.