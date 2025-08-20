У Німеччині заговорили про відправлення солдатів до України: деталі

Німецькі солдати. / © topwar.ru

Німеччина може спрямувати своїх військовослужбовців до України за умови довгострокового режиму припинення вогню.

Про це заявив голова комітету Бундестагу з оборони Томас Ревекамп, повідомляє DW.

Він наголосив, що європейці та українці мають негативний досвід взаємодії з Росією. Саме тому необхідно ефективне воєнне стримування.

“Це означає, що і німецькі солдати після укладення миру з Росією попіклуються про те, щоб мир був довгостроковим”, – сказав він.

Також Ревекамп наголосив, що у Бундесвері існує «цілий спектр військових можливостей», які можуть забезпечити тривалий мир в Україні. Політик переконаний, що найбільш безпечним способом попередження військового зіткнення було б стримування армії РФ присутністю великої кількості військ.

“Йдеться про те, щоб надати Україні гарантії із зобов’язаннями та військовий захист, щоб у разі нового нападу Росії європейці разом з американськими силами були готові відбити атаку”, - каже він.

Нагадаємо, західні союзники готують гарантії безпеки для України. Зокрема, британський прем’єр Кір Стармер заявив, що "коаліція охочих" "готується до розгортання сил підтримки" у разі "закінчення бойових дій". Втім, чи направить Лондон свої війська до України, він відмовився підтвердити.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що не збирається відправляти американських миротворців до України. Натомість, зауважив він, європейські країни «збираються надати їх (гарантії безпеки - Ред.) на ранній стадії».