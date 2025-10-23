- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 839
- Час на прочитання
- 1 хв
У Німеччині закликають обмежити в’їзд для молодих українців
Німецький консервативний політик вважає, що Україні потрібні солдати для захисту своєї країни.
Німецький політик, голова консервативної партії ХСС та прем’єр-міністр Баварії Маркус Зедер закликає Європейський Союз вжити заходів для обмеження в’їзду українців. Йдеться про молодих чоловіків віком 18-22 роки, яким Верховна Рада дозволила виїжджати за межі України під час воєнного стану.
Про це Зедер сказав в інтерв’ю виданню Bild, передає n-tv.
«Ми повинні контролювати та значно зменшити швидко зростаючий приплив молодих чоловіків з України. Тому ЄС та Берлін повинні вплинути на Україну, щоб вона змінила послаблені правила виїзду», — заявив він.
За словами німецького політика, Україні потрібні солдати для захисту своєї країни.
«Нікому не допоможе, якщо все більше молодих чоловіків з України приїжджатимуть до Німеччини замість того, щоб захищати власну батьківщину», — наголосив Зедер.
Баварський прем’єр при цьому зауважив, що Німеччина щиро підтримує Україну: зброєю, грошима та гуманітарною допомогою.
«Наша солідарність залишається, але вона вимагає чітких правил та відповідальності з обох сторін. Якщо це не може бути зроблено добровільно, то так звана Директива про масовий приплив має бути обмежена на рівні ЄС», — додав німецький політик.
Нагадаємо, за даними Федерального міністерства внутрішніх справ, кількість молодих українців віком від 18 до 22 років, які в’їжджали до Німеччини зросла до понад 1000 осіб у середині вересня. У жовтні ця цифра ще більше зросла.