В AfD закликали вислати з Німеччини 2,6 млн іноземців: до списку потрапили українці / © Getty Images

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Співлідер ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (АдГ) Тіно Хруппала заявив про необхідність депортувати українців, сирійців та афганців із ФРН.

Про це повідомляє Welt.

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На його думку, депортувати з Німеччини потрібно не лише іноземних громадян, які вчинили злочини, і тих, кому було відмовлено в наданні притулку, але й сирійців, афганців і українців, які законно перебувають у країні, «як тільки зникнуть підстави для надання їм захисту».

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Зокрема, українці, за його логікою, повинні будуть повернутися додому після завершення війни. Сирійців та афганців він пропонує відправляти назад, якщо ситуація з безпекою в їхніх країнах настільки покращиться, що вони більше не потребуватимуть міжнародного захисту.

«І мова йде про 2,6 мільйона людей», — підсумував він.

Як зауважують у виданні, цією вимогою Хрупалла суперечить своєму колезі по партії Максиміліану Кра, який раніше застеріг від нереалістичних очікувань щодо депортацій. За його оцінками, навіть 200 000 депортацій стали б найбільшою операцією такого роду в повоєнній історії Європи.

Експерт з питань міграції, професор Констанцського університету Даніель Тім також зазначив, що заяви співголови АдГ вводять в оману.

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«Хрупалла створює враження, ніби мільйони українців, сирійців та афганців можна швидко та масово депортувати. Це не так. Статус захисту кожної окремої людини має розглядатися в індивідуальному порядку», — сказав експерт.

Раніше ми писали, скільки українських чоловіків у Німеччині цікавляться поверненням додому.

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