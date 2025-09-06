У Німеччині закликали працездатних українців повертатися додому

Німеччина та Україна

Прем’єр-міністр Баварії та голова партії ХСС Маркус Зьодер заявив, що настав час обговорювати можливість повернення працездатних українців на батьківщину.

Про це він сказав в інтерв’ю Rheinische Post.

За його словами, попри те, що миру в Україні найближчим часом не видно, українці мають забезпечувати безпеку своєї держави. «Миру поки не передбачається. Тому цілком законно розглянути можливість повернення працездатних українців на батьківщину для забезпечення безпеки в їхній країні», — сказав він.

Зьодер також зазначив, що рівень зайнятості серед українських біженців у Німеччині нижчий, ніж в інших країнах ЄС, і ця ситуація потребує швидких змін. «Система страхування доходів громадян означає, що частка працюючих українців у нас значно нижча, ніж в інших європейських країнах. Це необхідно терміново змінити, і не лише для тих, хто прибув нещодавно», — розповів політик.

Водночас він висловився проти розміщення німецьких чи натівських військ в Україні. «Мені важко уявити, щоб там розмістили війська НАТО. Росія ніколи б цього не допустила. Це стало б передвісником вступу України в НАТО. До того ж бундесвер до цього не готовий. Він на межі можливостей як фінансово, так і за чисельністю особового складу. Тому знову необхідний призов. Зрештою, від цього нікуди не дітися», — сказав Зьодер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прем’єр-міністр федеральної землі Баварія Маркус Зьодер виступив за припинення виплат соціальної допомоги Bürgergeld для українських біженців, заявивши, що це нібито стримує їхнє бажання працювати.