У Німеччині закликали припинити допомогу Україні: що стало причиною

У Німеччині пропонують припинити допомогу Україні / © УНІАН

Реклама

Нові висновки слідства щодо диверсії на газопроводах «Північний потік» спровокували загострення політичних дискусій у Німеччині. На тлі оприлюдненої інформації лідер опозиційної партії «Альтернатива для Німеччини» (AFD) Тіно Хрупалла виступив із вимогою негайно зупинити постачання зброї Києву.

Про це повідомляє Welt.

У Німеччині закликали припинити допомогу Україні через підрив «Північних потоків»

Все це відбувалося на тлі чергової російської ракетної атаки на українські міста, яка забрала щонайменше 30 життів киян.

Реклама

Федеральна прокуратура Німеччини у Карлсруе опублікувала деталі обвинувального висновку проти колишнього українського офіцера. Згідно з матеріалами слідства, плани атак на трубопроводи розроблялися від імені української державної влади.

Метою диверсії було остаточне припинення транзиту газу, щоб позбавити Росію доходів для фінансування воєнних дій. Приводом для заяви очільника AfD стало звинувачення громадянина України Сергія К. у причетності до вибухів.

«Доказів вже достатньо, щоб припинити будь-яку військову допомогу Україні», — заявив Хрупалла.

Хрупалла охарактеризував підрив магістралей як «атаку на життєву силу німецької промисловості» та закликав до «ретельного та безкомпромісного розслідування».

Реклама

Політик наголосив, що під час перевірки дій тодішнього керівництва української армії та спецслужб «нікого не слід забувати».

«Лише так ми можемо з’ясувати, чи причетні інші держави до ймовірного воєнного злочину проти Німеччини», — додав Хрупалла.

У вересні 2022 року вибухами було серйозно пошкоджено три нитки трубопроводів, створених для прямого постачання газу з РФ до Німеччини. На момент інциденту вони не функціонували: прокачування через «Північний потік-1» перед цим зупинила сама Москва, а «Північний потік-2» не пройшов процедуру сертифікації.

З огляду на посилення російських атак на українські міста, Берлін та його союзники планують збільшити тиск на РФ. Зокрема, питання подальшої підтримки України стане однією з ключових тем на саміті НАТО в Анкарі, який відбудеться наступного тижня.

Реклама

Що відомо про підрив Північних потоків

Нагадаємо, Федеральна прокуратура Німеччини висунула офіційні обвинувачення українцеві Сергію Кузнєцову у співучасті у воєнному злочині через атаку на цивільну інфраструктуру.

За версією слідства, він є ймовірним керівником диверсійної групи, яка розробила та реалізувала план знищення газопроводів Nord Stream 1 і Nord Stream 2, діючи від імені українських державних органів як військовослужбовці. Метою операції було припинення постачання газу та позбавлення Росії доходів для фінансування війни.

Сам підрив трьох із чотирьох ниток газопроводів у Балтійському морі стався 26 вересня 2022 року. Німецьке слідство підозрює в диверсії групу українських водолазів, які використовували яхту «Андромеда», і загалом видало ордери на арешт шістьох громадян України.

Зокрема, у 2025 році Італія екстрадувала до Німеччини Сергія Кузнєцова, якого вважають координатором операції, а наприкінці вересня того ж року за підозрою у причетності затримали ще одного українця — Володимира Журавльова.

Реклама

Новини партнерів