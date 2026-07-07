У Німеччині застрелили українку: що відомо про трагедію

Поліція Німеччини / © Associated Press

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У німецькому місті Оффенбург сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє людей — 36-річна громадянка України та 33-річний громадянин Туреччини. За попередньою версією слідства, чоловік застрелив жінку у житловому районі, після чого вкоротив собі віку.

Про це повідомляють видання Tagesspiegel та Süddeutsche Zeitung.

Трагедія відбулася напередодні близько 8 години ранку. Очевидці почули кілька пострілів і викликали поліцію. Правоохоронці, які прибули на місце події, знайшли в проїзді до житлового будинку тіло загиблого чоловіка та ще живу, але тяжко поранену українку.

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Поруч із ними лежала вогнепальна зброя. Потерпілу негайно госпіталізували. Проте згодом вона померла в лікарні від зазнаних поранень.

Слідчі з’ясували, що загиблі раніше перебували у стосунках, які завершилися кілька місяців тому. Після розриву громадянин Туреччини почав переслідувати та ображати жінку. Зазначається, що через цей конфлікт та взаємні заяви сторін про сталкінг, наклеп і образи поліція міста неодноразово втручалася у ситуацію ще до моменту трагедії.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 17-річна дівчина за один день потрапила у три аварії. У першій ДТП вона була пасажиркою. Коли оформлювали дорожньо-транспортну пригоду, її збила інша автівка, а дорогою до лікарні машина «швидкої» зіткнулася з автомобілем.

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