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У Німеччині застрелили українку: що відомо про трагедію
У Німеччині чоловік застрелив колишню партнерку-українку і наклав на себе руки.
У німецькому місті Оффенбург сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє людей — 36-річна громадянка України та 33-річний громадянин Туреччини. За попередньою версією слідства, чоловік застрелив жінку у житловому районі, після чого вкоротив собі віку.
Про це повідомляють видання Tagesspiegel та Süddeutsche Zeitung.
Трагедія відбулася напередодні близько 8 години ранку. Очевидці почули кілька пострілів і викликали поліцію. Правоохоронці, які прибули на місце події, знайшли в проїзді до житлового будинку тіло загиблого чоловіка та ще живу, але тяжко поранену українку.
Поруч із ними лежала вогнепальна зброя. Потерпілу негайно госпіталізували. Проте згодом вона померла в лікарні від зазнаних поранень.
Слідчі з’ясували, що загиблі раніше перебували у стосунках, які завершилися кілька місяців тому. Після розриву громадянин Туреччини почав переслідувати та ображати жінку. Зазначається, що через цей конфлікт та взаємні заяви сторін про сталкінг, наклеп і образи поліція міста неодноразово втручалася у ситуацію ще до моменту трагедії.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині 17-річна дівчина за один день потрапила у три аварії. У першій ДТП вона була пасажиркою. Коли оформлювали дорожньо-транспортну пригоду, її збила інша автівка, а дорогою до лікарні машина «швидкої» зіткнулася з автомобілем.