У Німеччині затримали двох 19-річних за підпал антен Starlink у Болгарії: їм загрожує до 12 років

Зловмисникам загрожує покарання / © Associated Press

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У Болгарії прокуратура подала клопотання про видання ордера на арешт двох 19-річних людей, яких звинувачують у підпалі восьми антен Starlink на об’єкті в Плані.

Про це повідомляє Bild.

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За даними правоохоронців, вони в’їхали до Болгарії з Сербії через прикордонний пункт Калотина автівкою з німецькими номерними знаками, а через кілька годин покинули країну.

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Болгарська прокуратура заочно висунула звинувачення. Підозрюваним загрожує ув’язнення на строк від трьох до 12 років. Їхні адвокати мають намір оскаржити це рішення.

Очільник Державного агентства національної безпеки Болгарії Пламен Тончев вважає, що пожежа на об’єкті Starlink поблизу Софії була диверсією.

«Не можна виключати подібних актів диверсії в майбутньому», — сказав він.

За неофіційними даними болгарських медіа, двох підозрюваних заарештували в Болгарії. Журналісти не виключають, що вони можуть входити до складу більшої диверсійної групи, пов’язаної з підозрюваними, заарештованими в Німеччині у справі про напад на наземну станцію Starlink у Польщі.

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Нагадаємо, 23 вересня у Польщі в населеному пункті Воля-Кробівська сталася пожежа на наземній станцій Starlink, яка забезпечує Інтернет для України, зокрема для військових. Вогонь охопив електрообладнання, розподільчу станцію та генератор. Польська влада припустила свідомий саботаж і розслідує інцидент як імовірну диверсію.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що загроза зі Сходу «є реальною і відчутною». Саме тому польська армія і державні служби мають бути «готовими до будь-якого сценарію».

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