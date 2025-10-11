ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1759
Час на прочитання
2 хв

У Німеччині збираються призупиняти виплату допомоги: кого торкнеться

Виплату допомоги хочуть призупинити тим, хто тричі пропустить прийом у центрі зайнятості.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Українські біженці у Німеччині

Українські біженці у Німеччині / © ТСН

У Німеччині збираються призупиняти виплату допомоги тим, хто тричі пропустить прийом у центрі зайнятості.

Про це пише BILD_Russian у Telegram.

Уряд Німеччини готує посилення правил виплати допомоги з безробіття — так званого Bürgergeld. Блок ХДС/ХСС та СДПН домовилися, що якщо людина тричі не з’явиться на прийом до центру зайнятості, то їй повністю припинять виплати.

Міністр праці Бербель Бас сподівається, що законопроект буде готовий вже цього місяця.

Проте експерти попереджають одразу про три пастки нової реформи:

  • Перша — фінансова: навіть після припинення виплат допомога може бути відновлена заднім числом, якщо одержувач пред’явить, наприклад, лікарняний лист.

  • Друга — конституційна: за рішенням Федерального конституційного суду, держава зобов’язана забезпечувати громадянам мінімальний рівень життя. Повне позбавлення допомоги може суперечити Основному закону. Проте юристи допускають винятки, наприклад, якщо людина відмовляється від роботи або навмисно ігнорує вимоги відомства.

  • І, нарешті, третя — ощадна: одержувачі тривалої допомоги, можливо, будуть зобов’язані спочатку витрачати частину своїх особистих накопичень, перш ніж отримати гроші від держави. Розмір порога поки що не визначено.

Канцлер Фрідріх Мерц розраховує, що парламент ухвалить закон про нові правила та санкції не пізніше початку 2026 року.

Нагадаємо, українцям в Ірландії доведеться звикати до нових реалій. Посол України в Ірландії Лариса Герасько повідомила про скорочення допомоги та закликала біженців активно шукати роботу.

Дата публікації
Кількість переглядів
1759
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie