У Німеччині знаходять вибухівку РФ біля енергооб’єктів: Коваленко пояснив розрахунок Кремля

ЄС (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Виявлення вибухівки біля енергетичних об’єктів Німеччини може бути частиною російської кампанії залякування. Її мета — посилити невдоволення німецькою владою та послабити підтримку України.

Таку оцінку висловив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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«Те, що у Німеччині активно знаходять вибухівку біля енергообʼєктів і ці обʼєкти не підривають — це типово чіткий сигнал російських спецслужб, які відповідають за диверсійну діяльність», — зазначив він.

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За словами Коваленка, такі дії можуть бути спрямовані на залякування німецького суспільства, посилення невдоволення чинною владою та підтримки політичних сил, симпатичних до РФ. Водночас Росія, ймовірно, намагається продемонструвати неготовність німецьких спецслужб до протидії.

Коваленко також припускає, що Москва може свідомо уникати масштабних диверсій, які реально вивели б з ладу енергетичні об’єкти Німеччини, щоб не спровокувати відкриту конфронтацію з НАТО.

«Втім, відсутність реальних чутливих диверсій проти енергетики може свідчити також про те, що сама росія не хоче переходити червону лінію, яка може призвести до відкритої конфронтації з НАТО у випадку масових диверсій, які реально виведуть з ладу енергетичні обʼєкти Німеччини», — пояснив він.

Головною метою таких дій Коваленко назвав позбавлення України європейської підтримки.

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Лавров заговорив про «справжню війну» з Німеччиною

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав «початком справжньої війни» звинувачення Німеччини на адресу Москви через інцидент із безпілотником в аеропорту Лейпцига. Він заявив, що Берлін нібито готується до конфронтації з Росією, а також звинуватив канцлера Фрідріха Мерца в намірі оголосити РФ війну.

«Це, загалом, за великим рахунком, початок такої війни справжньої», — сказав Лавров.

Що відомо про інцидент із українськими літаками в Лейпцигу

За даними Der Spiegel, німецькі слідчі розглядають версію, що атака дронів в аеропорту Лейпцига могла бути спробою підірвати один або кілька українських транспортних літаків «Антонов».

Увечері 4 серпня поблизу аеропорту пролунав вибух, після чого камери зафіксували безпілотник, який летів у бік стоянки українських літаків. Він упав неподалік одного з них, а поруч виявили саморобний вибуховий пристрій із Semtex.

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За оцінкою слідчих, у разі детонації вибухівка могла спричинити займання пального у крилі літака. Однак пристрій не спрацював — можливо, через несправність детонатора.

Згодом поблизу аеропорту знайшли ще один пошкоджений дрон зі слідами гексогену. Також правоохоронці виявили в лісі сліди вибуху, пожежі та технічні компоненти, які, за припущенням слідчих, могли належати третьому безпілотнику.

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