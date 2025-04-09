У Німеччині зробили важливий крок до формування нового уряду на чолі з Мерцом

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

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У середу, 9 квітня, консерватори Фрідріха Мерца та лідери лівоцентристської Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) досягли швидкої коаліційної угоди, яка стане першим кроком до формування нового уряду.

Про це повідомляє Politico.

У виданні зазначили, що угоду було укладено на тлі сильного тиску на німецьких політиків, щоб вони швидко сформували новий уряд, який зможе протистояти історичним викликам, спричиненим торговельною війною президента США Дональда Трампа та загрозою, яку становить президент Росії Володимир Путін.

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Угода, яка була укладена через 45 днів після того, як консерватори Мерца виграли позачергові вибори, була досягнута швидше, ніж зазвичай у Німеччині, де післявиборчі коаліційні переговори між партіями можуть тривати місяцями.

Угода розчищає Мерцу, лідерові правоцентристського Християнсько-демократичного союзу, можливість скласти присягу як наступний канцлер Німеччини протягом кількох тижнів.

Коаліційна угода відбувається в момент глибокої невизначеності для Німеччини та Європи після того, як минулого тижня Трамп запровадив 20-відсоткові мита для Європейського Союзу, що може особливо сильно вдарити по орієнтованій на експорт економіці Німеччини.

Це також відбувається, коли Мерц обіцяє зміцнити армію своєї країни у відповідь на загрозу, яку Путін становить для Європи, і послаблення трансатлантичного альянсу, на який Німеччина довго покладалася для своєї оборони.

Нагадаємо, новим канцлером Німеччини має стати Фрідріх Мерц, який є давнім прихильником України. Президент Володимир Зеленський має намір просити його про постачання крилатих ракет Taurus.