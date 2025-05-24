У Німеччині зробили заяву щодо відправлення миротворців до України

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус / © Associated Press

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Німецькі військові можуть долучитися до складу миротворчих сил в Україні, якщо для цього відкриється можливість у межах міжнародного мандату.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, опублікованому в суботу, 24 травня.

При цьому він зазначив, що порядок розгортання такого закордонного контингенту чітко прописаний у конституції Німеччини.

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«Швидше за все, знадобиться дозвіл Бундестагу. І це можливо лише під егідою колективного мандату, тобто у разі розгортання у межах ЄС, НАТО чи ООН. Однак поки що для цього немає жодних ініціатив», — зазначив Пісторіус.

Німецький міністр допустив, що уряд ФРН може виступити з такою ініціативою, але зауважив, що перш ніж вести мову про розміщення миротворців, слід досягти повного припинення вогню.

«Ми і наші союзники з „коаліції охочих“ та „Групи п’яти“ роздумуємо над цим, але на даний момент явно не йдеться про миротворчі війська», — пояснив він.

Борис Пісторіус наголосив, що обов’язковою умовою розміщення німецьких миротворців в Україні буде «мандат на міжнародну колективну оборону».

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«Без мандату розгортання німецьких військових такого масштабу відбутися не може. Як тільки буде зрозуміло, хто відповідає за забезпечення чого в рамках якого мандату, ми вирішимо, яке завдання візьмемо на себе», — запевнив він.

Нагадаємо, раніше Німеччина розпочала формування першої від часів Другої світової війни постійно дислокованої за кордоном бойової танкової бригади, яку розмістять у Литві.