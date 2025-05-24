ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1664
Час на прочитання
2 хв

У Німеччині зробили заяву щодо відправлення миротворців до України

Порядок розгортання закордонного контингенту чітко прописаний у конституції Німеччини.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Борис Пісторіус

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус / © Associated Press

Німецькі військові можуть долучитися до складу миротворчих сил в Україні, якщо для цього відкриється можливість у межах міжнародного мандату.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, опублікованому в суботу, 24 травня.

При цьому він зазначив, що порядок розгортання такого закордонного контингенту чітко прописаний у конституції Німеччини.

«Швидше за все, знадобиться дозвіл Бундестагу. І це можливо лише під егідою колективного мандату, тобто у разі розгортання у межах ЄС, НАТО чи ООН. Однак поки що для цього немає жодних ініціатив», — зазначив Пісторіус.

Німецький міністр допустив, що уряд ФРН може виступити з такою ініціативою, але зауважив, що перш ніж вести мову про розміщення миротворців, слід досягти повного припинення вогню.

«Ми і наші союзники з „коаліції охочих“ та „Групи п’яти“ роздумуємо над цим, але на даний момент явно не йдеться про миротворчі війська», — пояснив він.

Борис Пісторіус наголосив, що обов’язковою умовою розміщення німецьких миротворців в Україні буде «мандат на міжнародну колективну оборону».

«Без мандату розгортання німецьких військових такого масштабу відбутися не може. Як тільки буде зрозуміло, хто відповідає за забезпечення чого в рамках якого мандату, ми вирішимо, яке завдання візьмемо на себе», — запевнив він.

Нагадаємо, раніше Німеччина розпочала формування першої від часів Другої світової війни постійно дислокованої за кордоном бойової танкової бригади, яку розмістять у Литві.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie