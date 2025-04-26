У Німеччині зростає популярність ультраправої партії, що підтримує Путіна – Мельник

Партія "Альтернатива для Німеччини" збільшує популярність / © Associated Press

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Популярність ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини», яка підтримує Путіна, створює виклик для України.

Про це заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник на YouTube-каналі Мосейчук Podcast.

За його словами, найпопулярнішою партією в Німеччині вже не є партія християнських демократів Фрідріха Мерца.

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«Вперше за всю історія партія крайніх правих „Альтернатива для Німеччини“ обігнала консерваторів. І сьогодні всі прогнозують, що на виборах, які відбудуться через три роки, ця партія набере більшість голосів», — повідомив Андрій Мельник.

Український дипломат наголосив, що це створює величезний ризик для України.

«Це партія, яка стоїть на боці Путіна, підтримує його курс і виправдовує агресію. Це величезний виклик», — зазначив він.

Нагадаємо, консерватори Фрідріха Мерца та лідери лівоцентристської Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) досягли швидкої коаліційної угоди, яка стане першим кроком до формування нового уряду.