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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Німеччині зростає популярність ультраправої партії, що підтримує Путіна – Мельник

Найпопулярнішою партією в Німеччині вже не є партія християнських демократів Фрідріха Мерца.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Партія Альтернатива для Німеччини

Партія "Альтернатива для Німеччини" збільшує популярність / © Associated Press

Популярність ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини», яка підтримує Путіна, створює виклик для України.

Про це заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник на YouTube-каналі Мосейчук Podcast.

За його словами, найпопулярнішою партією в Німеччині вже не є партія християнських демократів Фрідріха Мерца.

«Вперше за всю історія партія крайніх правих „Альтернатива для Німеччини“ обігнала консерваторів. І сьогодні всі прогнозують, що на виборах, які відбудуться через три роки, ця партія набере більшість голосів», — повідомив Андрій Мельник.

Український дипломат наголосив, що це створює величезний ризик для України.

«Це партія, яка стоїть на боці Путіна, підтримує його курс і виправдовує агресію. Це величезний виклик», — зазначив він.

Нагадаємо, консерватори Фрідріха Мерца та лідери лівоцентристської Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) досягли швидкої коаліційної угоди, яка стане першим кроком до формування нового уряду.

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