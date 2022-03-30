У німецьких офісах «Газпрому» відбулися обшуки у межах антимонопольного розслідування

У німецьких офісах «Газпрому» відбулися обшуки у межах антимонопольного розслідування

Представників ЄС цікавить роль "Газпрому" в завищенні цін на газ на континенті до рекордного рівня.

В офісах "Газпрому" в Німеччині провели обшуки, повідомляє Bloomberg. Візит слідчих до офісів газового гіганта відбувся у межах антимонопольного цінового розслідування.

Антимонополісти працювали з документами, зокрема, в Gazprom Germania GmbH і Wingas GmbH. Ці дві компанії забезпечують 20% німецьких потреб у блакитному паливі. Рейд провели на фоні посилення розслідування щодо поведінки "Газпрому" під час нещодавньої енергетичної кризи. Російський гігант міг сприяти стрибку цін.

Наразі регулятор відмовився прокоментувати обшуки. Натомість представники двох німецьких підрозділів "Газпрому" послалися на заборону публічно обговорювати дії або візити регуляторних органів.

Нагадаємо, що 23 березня Путін наказав "Газпрому" перевести розрахунки за постачання газу до Європи в рублі. Водночас країни G7 відхилили таку вимогу РФ. Внаслідок цього Росія почала погрожувати перекрити газовий вентиль, якщо Європа відмовиться платити за газ в рублях.

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