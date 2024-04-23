У німецькій школі 98% учнів — діти мігрантів: близько третини не може перейти до другого класу

44 першокласника в школі в Людвігсгафені залишаться "на другий рік" через незнання німецької мови.

В одній зі шкіл німецького міста Людвігсгафен-на-Рейні відразу 44 першокласники не можуть перейти до другого класу, тому що не говорять німецькою.

Про це пише Вild.

Минулого року у цьому місті 39 зі 126 першокласників не змогли перейти до другого класу. Цього року ситуація стала ще важчою: згідно з звітом, 44 дитини зі 149 мають ще на рік залишитися в першому класі.

Основна причина: більшість дітей є мігрантами і вдома вони, як і члени їхніх сімей, не розмовляють німецькою.

"Близько 98% учнів у нашій школі — діти мігрантів. Нікого не змушують вивчати німецьку мову, але дітям вона потрібна у школі", — розповіла директорка школи Барбара Мехтле.

За її словами, багато дітей із сімей мігрантів приходять до школи, минаючи дитячий садок. Через незнання німецької, діти не можуть повноцінно вивчати уроки.

Проте директорка наголосила, що остаточне рішення про те, скількох дітей насправді не переведуть до другого класу, залишається за батьками. Початкова школа просто дає батькам рекомендацію, яку необов'язково виконувати.

"Всі батьки домовилися, що діти будуть повторювати навчання у першому класі", — уточнила пізніше вона.

Чи є серед цих школярів діти вихідців з України — не зазначається.

Раніше ми писали, як українки впливають на демографію Німеччини.

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