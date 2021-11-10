У німецькому Бундестазі запропонували відправити нелегалів з Білорусі до України

У німецькому Бундестазі запропонували відправити нелегалів з Білорусі до України

У найбільшій фракції Бундестагу вважають, що Україна може прийняти мігрантів з території Білорусі, яких відмовляється впустити Польща.

У найбільшій фракції німецького Бундестагу запропонували залучити Україну до вирішення проблеми з нелегальними мігрантами, яка виникла на білорусько-польському кордоні.

Про це заявив експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) у німецькому Бундестазі Нільc Шмід, інформує DW.

За його словами, Україна могла б прийняти мігрантів на той час, поки триває розгляд їхньої заявки про надання притулку в ЄС.

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"Так ми можемо дати чітко зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапить до Євросоюзу", — сказав Шмід.

Водночас політик розкритикував Польщу за жорсткі дії щодо мігрантів і відмову пропускати їх на свою територію. Шмід розповів про незаконні "пушбеки" — витіснення біженців з Польщі назад до Білорусі без можливості подати заявку на притулок у ЄС.

Представник найбільшої фракції Бундестагу закликав Польщу дотримуватися міжнародних норм, зокрема, надавати нужденним базовий гуманітарний захист та право на розгляд заявки на притулок.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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