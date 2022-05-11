У німецькому порту затримано яхту ще одного російського олігарха: її можуть продати на користь України

У німецькому порту затримано яхту ще одного російського олігарха: її можуть продати на користь України

Вартість яхти прокремлівського мільярдера Ахмедова оцінюється в 400 млн євро.

Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини заарештувало 115-метрову яхту Luna, яка належить російському мільярдеру Фархаду Ахмедову. Від початку квітня прокремлівський олігарх перебуває у санкційному списку ЄС через війну Росії проти України.

Про це повідомила газета Süddeutsche Zeitung.

Перш ніж затримати судно в порту, німецькі правоохоронці з'ясувало, що російський олігарх Ахмедов стоїть за Ліхтенштейнським трастом, який формально вказаний власником розкішного судна.

"Вартість яхти, якій зараз заборонено залишати порт до особливого розпорядження, оцінюється приблизно €400 млн. На ній дев'ять палуб, величезний басейн і невеликий підводний човен", - йдеться у повідомленні.

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Тепер його супер'яхту можуть конфіскувати та продати на користь України.

Яхта Luna була побудована на замовлення іншого російського мільярдера, який також перебуває під санкціями, Романа Абрамовича. Ахмедов купив її у нього у 2014 році.

Відомо, що Фархад Ахмедов був членом Ради Федерації РФ та вірним соратником президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше у Німеччині конфіскували найбільшу у світі супер'яхту Dilbar російського мільярдера Алішера Усманова вартістю понад 600 мільйонів доларів.

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