У німецькому порту затримано яхту ще одного російського олігарха: її можуть продати на користь України

Вартість яхти прокремлівського мільярдера Ахмедова оцінюється в 400 млн євро.
Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини заарештувало 115-метрову яхту Luna, яка належить російському мільярдеру Фархаду Ахмедову. Від початку квітня прокремлівський олігарх перебуває у санкційному списку ЄС через війну Росії проти України.
Про це повідомила газета Süddeutsche Zeitung.
Перш ніж затримати судно в порту, німецькі правоохоронці з'ясувало, що російський олігарх Ахмедов стоїть за Ліхтенштейнським трастом, який формально вказаний власником розкішного судна.
"Вартість яхти, якій зараз заборонено залишати порт до особливого розпорядження, оцінюється приблизно €400 млн. На ній дев'ять палуб, величезний басейн і невеликий підводний човен", - йдеться у повідомленні.
Тепер його супер'яхту можуть конфіскувати та продати на користь України.
Яхта Luna була побудована на замовлення іншого російського мільярдера, який також перебуває під санкціями, Романа Абрамовича. Ахмедов купив її у нього у 2014 році.
Відомо, що Фархад Ахмедов був членом Ради Федерації РФ та вірним соратником президента РФ Володимира Путіна.
Нагадаємо, раніше у Німеччині конфіскували найбільшу у світі супер'яхту Dilbar російського мільярдера Алішера Усманова вартістю понад 600 мільйонів доларів.
Читайте також: