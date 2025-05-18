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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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У Нью-Йорку корабель під прапором Мексики врізався в Бруклінський міст (відео)

Вітрильник мексиканського флоту Cuauhtémoc під час навчального маневрування зіткнувся з мостом у річці Іст-Рівер — є постраждалі.

Бруклінський міст

Бруклінський міст

Корабель під мексиканським прапором врізався в Бруклінський міст, 17 травня 2025 року.

Про це пише AP News.

Навчальний вітрильник мексиканського флоту Cuauhtémoc зіткнувся з Бруклінським мостом під час маневрування в річці Іст-Рівер у Нью-Йорку.

Внаслідок інциденту кілька людей отримали поранення, і було розпочато рятувальну операцію.

© із соцмереж

Мексиканський флот підтвердив подію та повідомив, що стан персоналу та обладнання оцінюється спільно з місцевими органами влади.

Нагадаємо, що раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що кораблі США повинні безкоштовно проходити Панамським та Суецьким каналами.

Дата публікації
Кількість переглядів
837
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