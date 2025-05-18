У Нью-Йорку корабель під прапором Мексики врізався в Бруклінський міст (відео)

Бруклінський міст

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Корабель під мексиканським прапором врізався в Бруклінський міст, 17 травня 2025 року.

Про це пише AP News.

Навчальний вітрильник мексиканського флоту Cuauhtémoc зіткнувся з Бруклінським мостом під час маневрування в річці Іст-Рівер у Нью-Йорку.

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Внаслідок інциденту кілька людей отримали поранення, і було розпочато рятувальну операцію.

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Мексиканський флот підтвердив подію та повідомив, що стан персоналу та обладнання оцінюється спільно з місцевими органами влади.

Нагадаємо, що раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що кораблі США повинні безкоштовно проходити Панамським та Суецьким каналами.