ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
246
Час на прочитання
1 хв

У Нью-Йорку поліція зупинила президента Південної Кореї: що сталося

Президента Південної Кореї Лі Чже Мьона зупинили заради проїзду Трампа.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Президент Південної Кореї

Президент Південної Кореї / © Associated Press

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон та його делегація зіткнулися з несподіваною затримкою в Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН.

Про це стало відомо з опублікованого відео.

Інцидент стався на Манхеттені біля штаб-квартири ООН. Після того, як Лі Чже Мьон залишив будівлю, його рух був заблокований поліцією, яка перекрила вулицю для забезпечення проїзду кортежу Дональда Трампа.

Через ці обмеження, запроваджені для колони Трампа, південнокорейському лідеру довелося чекати на тротуарі разом зі своєю охороною та командою. Повідомляється, що спроби співробітників служби безпеки Лі Чже Мьона домовитися з поліцейськими про зняття обмежень були безуспішними.

Після того, як автоколона Дональда Трампа проїхала, президент Лі Чже Мьон та його делегація пішки вирушили до своїх автомобілів.

Нагадаємо, 23 вересня, коли у Нью-Йорку зібралися світові лідери на сесію Генеральної Асамблеї ООН, став днем несподіваних інцидентів. Американська поліція «відзначилася», зупинивши кортежі високих гостей, щоб надати безумовний пріоритет у русі президенту США Дональду Трампу.

Президент Франції Еммануель Макрон прибув до США на засідання ООН. Проте його кортеж зупинила поліція, бо дорогу перекрили для проїзду американського лідера Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявив про саботаж під час його виступу в ООН. Зокрема, йдеться про зламаний ескалатор, несправний телесуфлер і вимкнений звук у залі.

Дата публікації
Кількість переглядів
246
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie