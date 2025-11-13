У Нью-Йорку продають будинок, де жив Трамп: який вигляд має оселя (фото)

Будинок Трампа в Нью-Йорку в якому він виріс / © Bild Russian в Telegram

У нью-йоркському районі Квінс виставили на продаж будинок, у якому президент США Дональд Трамп провів перші роки свого життя. Нерухомість, збудована його батьком Фредом Трампом у 1940 році в районі Jamaica Estates, тепер оцінюється у 2,3 мільйона доларів.

Дональд Трамп народився 14 червня 1946 року і проживав у цьому будинку до чотирирічного віку. Будинок неодноразово змінював власників. Перед виборами 2016 року інвестор Майкл Девіс придбав його за 1,39 мільйона доларів. А вже через рік перепродав за 2,14 мільйона доларів покупниці з Китаю.

Після кількох років простою та навіть запустіння (за словами сусідів, деякий час на ділянці мешкало до 30 вуличних котів), нерухомість придбав девелопер Томмі Лін.

Лін провів повну реставрацію будівлі площею 232 квадратні метри. Він зберіг частину оригінальних елементів, які пам’ятають дитинство Трампа. Зокрема, фасад та старовинну піч. Він додав при цьому сучасну техніку та інші комфортні умови проживання.

Будинок дитинства Трампа продають у Нью-Йорку/ / © Bild Russian в Telegram

Тепер оновлений історичний об’єкт знову шукає нового власника. Поточна ціна становить 2,3 мільйона доларів США або приблизно 1,98 мільйона євро.

Будинок дитинства Трампа продають у Нью-Йорку/ / © Bild Russian в Telegram

Будинок дитинства Трампа продають у Нью-Йорку / © Bild Russian в Telegram

