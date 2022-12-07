У низці країн Заходу тема вступу України до НАТО є "забороненою", – Politico

Для низки країн Заходу вступ України до НАТО – це табу.

Про це йдеться у матеріалі видання Politico.

Для багатьох західних чиновників тема України та Альянсу є "забороненою", такою, якої вони уникають. На журналістські запитання політики відповідають завченими, стислими "автоматичними" фразами.

"Це настільки потенційно небезпечна проблема, що багато союзників по НАТО намагаються навіть не говорити про неї. Коли у вересні Україна попросила прискорити процес вступу до військового альянсу, НАТО публічно підтвердила свою політику відкритих дверей, але не надала конкретної відповіді. А минулого тижня, коли міністри закордонних справ НАТО зустрілися, їхня заключна заява просто вказала на туманну обіцянку 2008 року", – йдеться у джерелі.

Politico зазначає, що у НАТО триває розкол з приводу того, як і коли до нього має доєднатися Україна.

Зазначимо, що Україна вже не вперше пробує вступити до Альянсу.

"Великі столиці не хочуть далі провокувати Кремль, знаючи про надчутливість Володимира Путіна до розширення Альянсу на схід", – йдеться у джерелі.

Politico називає найголовнішу перепону: членство в НАТО згідно із законом вимагає, щоб союзники прийшли на допомогу Україні у разі нападу – перспектива, про яку багато хто не говоритиме, хоча Європа та США долають одне табу за іншим з того часу, як РФ вторглася в Україну в лютому, відправляючи гори смертоносної військової техніки" до Києва, накладаючи колись немислимі санкції на Москву, і відмовляючись від російських енергетичних ресурсів", – йдеться у джерелі.

За словами співрозмовників, складність вступу полягає в позиції Франції та Німеччини, для яких членство України в НАТО є надчутливим питанням наразі. Східні члени Альянсу, зі свого боку, впевнені, що процес інтеграції вже має бути запущений.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський вважає справедливим вступ України до НАТО, оскільки ЗСУ перебувають на одному рівні з армією Альянсу.

Україна і НАТО: що відомо про перешкоди

Раніше відомий австрійський військовий експерт Том Купер проаналізував події на фронті та зробив висновок, що НАТО не має жодної ідеї, як закінчити війну в Україні.

Також повідомлялося, що НАТО не піде на конфронтацію з Росією до того часу, поки Москва не нападе на якогось члена Альянсу. Про це розповів науковий співробітник американського аналітичного центру Atlantic Council ("Атлантична рада") Пітер Дікінсон.

Від 24 лютого 2022-го Україна закликала НАТО закрити небо від російських літаків та ракет. Втім, цього не сталося.

Водночас країни НАТО нещодавно вкотре підтвердили, що двері Альянсу відчинені для України.

Зазначимо, що Німеччина відмовилася передавати Україні системи Patriot. Ці установки будуть розгорнуті в Польщі.

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