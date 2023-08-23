У низці провінцій Судану закінчуються запаси їжі через бойові дії — ООН

Організація обʼєднаних націй звернулась до сторін конфлікту у Судані з закликом припинити бойові дії, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги цивільному населенню, оскільки у ряді провінцій закінчуються запаси їжі.

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Про це інформує Xinhua.

В ООН зазначили, що "глибоко стурбовані" відновленням бойових дій в регіоні, яке відбулось близько тижня тому. Через відновлення бойових дій у столиці провінції Південний Дарфур Ньялі загинуло щонайменше 60 осіб, ще понад 250 було поранено.

Гуманітарна група Nyala Emergency Room Initiative повідомляє, що у місті почалась гуманітарна криза, яка "перевищує всі очікування".

Також повідомляється, що в столиці штату Південний Кордофан, Кадуглі майже закінчились запаси їжі для цивільного населення.

"Ми закликаємо сторони конфлікту в Судані припинити бойові дії та дозволити доставку життєво необхідної допомоги нужденним цивільним особам", - заявили в офісі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Судані через мародерство та сутички знищили понад мільйон доз вакцини проти поліомієліту.

Крім того, ми раніше інформували, що навесні регулярна армія та спепризначенці погодилися тимчасово припинити вогонь.

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