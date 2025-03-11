У низці регіонів РФ повідомили про атаку безпілотників: де лунають вибухи

У низці російських регіонів жаліються на атаки українських безпілотників в ніч проти 11 березня.

Росіяни пишуть, що вибухи було зафіксовано у Курській, Рязанській та Московській областях країни ворога.

Повідомляється, що над містом Рязань було зафіксовано щонайменше 10 вибухів. Наразі інформація щодо наслідків не надходило.

Крім того, повідомляється, що вибухи було чутно біля Курська та Курчатова, що в Курській області.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили ППО нібито збили 6 безпілотників у Раменському міському окрузі, які летіли на столицю РФ.

Раніше повідомлялося, що Сирський розповів про результати в застосуванні безпілотників Збройними силами.

Ми раніше інформували, що рязанський НПЗ зупинив роботу після ударів українських дронів.

Читайте також: