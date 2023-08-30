У низці російських регіонів пролунали вибухи: повідомляється про атаку БпЛА

Повідомляється, що кілька БпЛА можуть рухатись в сторону Москви.

Після повідомлень про атаку невідомих БпЛА на аеропорт Пскова, поступили повідомлення про звуки вибухів у інших російських містах.

Російські пабліки повідомляють про вибухи у Брянськ та Тульскій областях.

Також російські засоби масової пропаганди повідомляють, що над московським аеропортом Внуково закрили повітряний простір через загрозу БпЛА.

Моніторингові канали повідомляють про рух. Невідомих БпЛА в сторону російської столиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в російському місті Псков на аеродромі в ніч проти 30 серпня пролунали сильні вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що Тульську область РФ атакували два "українські" безпілотники.

Читайте також: