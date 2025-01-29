У Нижньогородській області РФ палає нафтопереробний завод після атаки БпЛА

Перед пожежею в районі підприємства було чутно вибухи.

У російському Кстово, що у Нижньогородській області, сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" після влучання безпілотників.

Про це повідомляють у соціальних мережах.

Місцеві жителі пишуть, що перед пожежею сталася серія вибухів, оскільки підприємство атакували ударні безпілотники.

Влада регіону заявила про падіння уламків БпЛА на територію промислової зони. Губернатор стверджує, зо наразі ліквідовується пожежа, а постраждалих в результаті удару немає.

Раніше повідомлялося, що нафтопереробний завод у Рязані припинив свою роботу після атаки українських дронів.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський заявив, що Україна регулярно влаштовує росіянам енергетичний Перл-Гарбор.

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