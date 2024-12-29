У Норвегії Boeing 737 здійснив аварійне приземлення: що сталось з пасажирами

У п'ятницю ввечері літак Boeing 737 авіакомпанії KLM, який вилітав з Осло в Амстердам, здійснив аварійну посадку в Норвегії через технічну несправність, що сталася невдовзі після зльоту. Рейс був змушений приземлитися в аеропорту Торп Сандефьорд на півдні Норвегії о 19:14 за місцевим часом. На борту знаходилися 182 особи, включаючи екіпаж, і всі вони залишилися цілими та неушкодженими.

Про це пише Nltimes.

Як повідомила норвезька поліція, інцидент стався невдовзі після зльоту з Осло о 18:55. Пасажири та екіпаж повідомили про гучний шум, який пролунав під час набору висоти. У заяві KLM йдеться, що цей шум змусив пілотів прийняти рішення повернутися в Торп для забезпечення безпеки.

Згідно з місцевими ЗМІ, пілоти помітили дим, що виходив з лівого двигуна. Після посадки літак не зміг зупинитися на злітно-посадковій смузі і виїхав за її межі, опинившись на трав'яній ділянці.

Одна з пасажирок, велосипедистка Ембер Крак, зазначила, що в кабіні пілотів повідомляли про можливий розрив шини і пошкодження гідравлічної системи. Вона додала, що через туман в Осло екіпаж вирішив перенаправити рейс на запасний аеродром.

Мартін Франк, пасажир, який сидів у передній частині літака, розповів, що почув сильний удар під час зльоту. Він зауважив, що чіткі вказівки капітана допомогли зберегти спокій пасажирам.

Після приземлення пасажири аплодували, а в аеропорту виникли затримки та плутанина. "Було логістичне безладдя", — зазначив Франк. Пасажирам довелося добиратися до термінала, а також виникли проблеми з вивантаженням багажу та організацією ночівлі. Однак, за його словами, вони сподівалися на швидке повернення в Осло.

Траєкторію польоту літака можна було відстежити на сайті Flightradar24. Внаслідок інциденту аеропорт Торп Сандефьорд був закритий на решту вечора, поки не завершили прибирання літака, частково застряглого на смузі. Норвезька рада з розслідування авіаційних подій почала перевірку причин несправності.

Нагадаємо, у Південній Кореї пасажирський літак з'їхав зі злітно-посадкової смуги і зіткнувся з огорожею в аеропорту.