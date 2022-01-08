У Норвегії через пандемію коронавірусу призовникам не вистачає спідньої білизни

У Норвегії через пандемію коронавірусу призовникам не вистачає спідньої білизни

Представники оборонної логістики запевняють, що усі речі перуть, чистять та перевіряють.

У Норвегії через пандемію COVID-19 виник дефіцит спідньої білизни для призовників. Так, юнаків та дівчат після завершення строкової служби тепер просять здавати назад бюстгальтери та шкарпетки.

Про це пише The Guardian.

Як повідомляється, Норвегія, що охороняє північні кордони НАТО і межує з Росією, щороку приймає на військову службу близько 8 тис. юнаків та дівчат. Ще донедавна демобілізованим призовникам дозволяли залишати казарми з виданою їм білизною.

Проте пандемія коронавірусу створила проблеми у постачанні багатьох матеріалів внаслідок закриття заводів та проблем з транспортом.

Зазначається, що здавати шкарпетки та бюстгалтери спочатку було цілком добровільним рішенням. Тепер це стало обов’язковим для всіх демобілізованих призовників.

"Тепер, коли ми вирішили повторно використати цю частину комплекту, це допомагає нам... У нас недостатньо запасів", — скаржиться представник оборонної логістики Ганс Мейзінгсет.

Він також підкреслив, що усі речі перуть, чистять та перевіряють. Він запевнив, що білизна, яку видають призовникам, перебуває у хорошому стані.

Нагадаємо, у Франції від 1 січня 2022 року жінки віком від 18 до 25 років безкоштовно будуть отримувати засоби контрацепції.

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