У Норвегії чоловік стріляв з лука у перехожих: є загиблі і поранені

У Норвегії чоловік стріляв з лука у перехожих: є загиблі і поранені

Норвезькі ЗМІ пишуть, що внаслідок нападу загинуло не менше чотирьох людей.

В норвезькому місті Конгсберг чоловік, використовуючи лук та стріли, вбив і поранив декількох людей.

Про це інформує Reuters.

Підозрюваний в атаці був затриманий. За попередньою інформацією, зловмисник діяв сам.

"Є кілька поранених, а також загиблих", — заявив представник поліції, проте відмовився називати точну кількість жертв.

Після нападу правоохоронці у всій країні отримали наказ носити вогнепальну зброю. Норвезька поліція, як правило, беззбройна, але офіцери мають доступ до зброї та рушниць, коли це необхідно.

Газета Verdens Gang з посиланням на свої джерела зазначає, що внаслідок нападу загинуло не менше чотирьох людей.

Norveç'in Kongsberg Kentinde Ok ve Yayla Yapılan Bir Saldırıda Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Polis Bir Şüphelinin Tutuklandığını Belirtti.#NORVEÇ #Norway pic.twitter.com/l7RXYeLmtk — Haber Zamanı (@haberzamaniii) October 13, 2021

Нагадаємо, що у США сталася стрілянина в барі: є загиблі.

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