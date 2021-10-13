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У Норвегії чоловік стріляв з лука у перехожих: є загиблі і поранені

© Haber Zamanı
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Норвезькі ЗМІ пишуть, що внаслідок нападу загинуло не менше чотирьох людей.

В норвезькому місті Конгсберг чоловік, використовуючи лук та стріли, вбив і поранив декількох людей.

Про це інформує Reuters.

Підозрюваний в атаці був затриманий. За попередньою інформацією, зловмисник діяв сам.

"Є кілька поранених, а також загиблих", — заявив представник поліції, проте відмовився називати точну кількість жертв.

Після нападу правоохоронці у всій країні отримали наказ носити вогнепальну зброю. Норвезька поліція, як правило, беззбройна, але офіцери мають доступ до зброї та рушниць, коли це необхідно.

 Газета Verdens Gang з посиланням на свої джерела зазначає, що внаслідок нападу загинуло не менше чотирьох людей.

Нагадаємо, що у США сталася стрілянина в барі: є загиблі.

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