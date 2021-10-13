У Норвегії чоловік стріляв з лука у перехожих: є загиблі і поранені

Норвезькі ЗМІ пишуть, що внаслідок нападу загинуло не менше чотирьох людей.
В норвезькому місті Конгсберг чоловік, використовуючи лук та стріли, вбив і поранив декількох людей.
Про це інформує Reuters.
Підозрюваний в атаці був затриманий. За попередньою інформацією, зловмисник діяв сам.
"Є кілька поранених, а також загиблих", — заявив представник поліції, проте відмовився називати точну кількість жертв.
Після нападу правоохоронці у всій країні отримали наказ носити вогнепальну зброю. Норвезька поліція, як правило, беззбройна, але офіцери мають доступ до зброї та рушниць, коли це необхідно.
Газета Verdens Gang з посиланням на свої джерела зазначає, що внаслідок нападу загинуло не менше чотирьох людей.
Norveç'in Kongsberg Kentinde Ok ve Yayla Yapılan Bir Saldırıda Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var— Haber Zamanı (@haberzamaniii) October 13, 2021
Polis Bir Şüphelinin Tutuklandığını Belirtti.#NORVEÇ #Norway pic.twitter.com/l7RXYeLmtk
Нагадаємо, що у США сталася стрілянина в барі: є загиблі.