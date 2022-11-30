У Норвегії розпочався суд над сином соратника Путіна, який запускав дрон над Шпіцбергеном – AP

У жовтні стало відомо, що затриманий запускав дрон над островом Шпіцберген, де це заборонено.

У Норвегії, у вівторок, 29 листопада, почався суд над сином соратника президента Росії Володимира Путіна Андрієм Якуніним, якого звинувачують у запуску дронів над островом Шпіцберген.

Про це повідомляє АР.

Зазначається, що обвинувачений заперечував будь-які правопорушення на початку судового процесу. Його звинувачують у порушенні закону, який забороняє росіянам керувати безпілотниками на території країни.

Наразі він залишається під вартою. Очікується, що суд над ним триватиме до п'ятниці, 2 грудня.

Андрій Якунін, який має російський і британський паспорти, був заарештований у Гаммерфесті, в арктичній Норвегії, 17 жовтня після того, як він проплив навколо арктичного архіпелагу Шпіцберген і вздовж узбережжя Норвегії. Архіпелаг розташований більш ніж за 800 кілометрів на північ від материка Норвегії.

Під час перевірки на його човні поліція вилучила дрони та електронні пристрої. За словами адвоката підзахисного Джона Крістіана Елдена, 47-річний Якунін знімав за допомогою дрону альпіністів та плавання повз льодовики під вітрилом. Адвокат також зазначив, що Якунін повинен вважатися громадянином Великої Британії, а не Росії.

Норвезьке інформаційне агентство NTB повідомило, що Якуніна звинувачують у тому, що кілька разів керував дронами на Шпіцбергені, де він перебував з 3 серпня по 6 вересня.

Якунін є сином колишнього очільника РЖД Володимира Якуніна, близького соратника Путіна. Якунін старший був включений до списку санкцій США російських чиновників і бізнесменів після анексії Криму 2014 року.

У Норвегії останнім часом повідомлялося про численні виявлення безпілотників поблизу морських нафтогазових платформ. Кілька громадян Росії раніше вже були затримані за польоти безпілотників.

Норвегія заборонила росіянам і російським організаціям керувати безпілотниками та іншими літальними апаратами над своєю територією після повномасштабного вторгнення РФ до України. Порушення цієї заборони карається позбавленням волі на строк до трьох років, а за несанкціоновану фотозйомку – на один рік.

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