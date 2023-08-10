У Норвегії шторм зруйнував греблю, влада евакуювала тисячі людей

У Норвегії через потужний шторм "Ганс" спричинив серйозні руйнування в інфраструктурі через що довелось евакуювати тисячі людей.

Також читайте Через шторм в Одесі загинуло дві людини

Про це інформує Reuters.

У повідомленні вказується, що внаслідок стихійного лиха рівень води у річках піднявся до максимального рівня за останні 50 років. Через негоду були затоплені та знесені зсувами будинки та підприємства. Влада евакуювали понад 3 тисячі людей.

Крім того, повідомляється про обвал греблі в районі електростанції Браскерейдфосс на сході Норвегії. Споруда розташована на річці Гломма, найбільшій водній артерії країни.

Уряд країни перекрив дороги та призупинив залізничне сполучення у частинах південної Норвегії через те, що річки вийшли з берегів.

"Наступні два-три дні будуть абсолютно критичними, і ми будемо мобілізуватися цілодобово", - сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Греції сильна повінь затопила сотні будинків у другому за розмірами місті Салоніки, що на півночі країни.

Крім того, ми раніше інформували, що у Новій Зеландії сильні опади викликали масштабні повені, відключення електроенергії та закриття доріг.

Читайте також: