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У Норвегії в готелі жорстоко вбили 30-річну біженку з України: у неї залишилась дитина

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Норвегії в готелі жорстоко вбили 30-річну біженку з України: у неї залишилась дитина

У Норвегії вбили українку / Фото: Credits

У вбивці та жертви була спільна дитина.

У Норвегії в готелі для біженців жорстоко вбили 30-річну громадянку України. У розправі над жінкою підозрюють її 30-річного партнера з Азербайджану. 

Про це пише норвезьке видання Nettavisen

Вбивство сталося в готелі Magic Hotel Solheimsviken неподалік від центру Бергена. У готелі проживають біженці з України. Дитина жила з жінкою в готелі, але невідомо, чи була вона з матір'ю під час вбивства.

Вбиту жінку виявили співробітники готелю. Її знайшли в одному з номерів. Медики намагались врятувати українку, проте вона померла від отриманих травм. У поліції Норвегії відмовились коментувати, чим саме вбили українку, наголошуючи, що триває розслідування. 

Чоловік, якого підозрюють у вбивстві, був родом з Азербайджану. Саме він був батьком дитини українки. У четвер обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловік же свою вину категорично заперечує, проте поліція стверджує, що у них є докази його причетності до розправи. 

Нагадаємо, у Німеччини у таборі для біженців загинув 9-річний хлопчик з України.

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Дата публікації
Перегляди
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